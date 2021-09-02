В этот антирейтинг попали три знака Зодиака.

Астрологи назвали знаки Зодиака, которые очень изощренно мстят. Им лучше дорогу не переходить, иначе беды не миновать.

Рак

Раки не из тех, кто просто "проглотит" ваше предательство и пойдет дальше. Они разработают план мести и нанесут ответный удар. А самое страшное то, что они могут быть безжалостными. Никакие слезы, истерики, мольбы не спасут вас от его мести.

Лев

Месть Льва похожа на цунами. Это очень гордый знак Зодиака, который не простит вам неуважительного отношения к себе. Стоит отметить, что мстят они всеми возможными способами - начиная от унизительных слов и заканчивая грязными делами. В целом Льву совсем неважно, какой именно метод использовать. Они должны выпустит пар.

Скорпион

На первом месте этого антирейтинга оказался Скорпион, который ни перед чем не остановится. Если вы задели его чувства, то лучше вам сразу бежать. И лучше в другую страну. Скорпионы используют свой яд каждый раз, когда их с обидчиком дороги пересекаются.

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Автор: Диана Могилевич