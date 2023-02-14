Обычно они срывают крышу.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые с детства устраивают бунты, не слушают родителей, да и вообще все делают наперекор. Среди таких детей оказались Овен, Близнецы и Лев.

Лев

Эти детки обожают устраивать бунты. И не потому, что им скучно живется, а потому что они хотят привлечь к себе внимание и не всегда понимают, как лучше это сделать. Они нуждаются в овациях, признании и славе какими бы они не были. С ними действительно сложно, ведь ребенок, рожденный под знаком Льва, никому не даст спуска. Они будут настаивать на своем до последнего.

Близнецы

Это очень упрямый знак Зодиака, который не хочет идти на уступки. Они уверены, что именно они являются истиной последней инстанции, по-другому быть не может. Часто родители ходят с такими детьми к психологам, чтобы как-то уравновесить их поведение и научить их быть более сдержанными и послушными. Но на это уходит слишком много времени.

Видео дня

Овен

Эти дети делают только то, что хотят. По большому счету им все равно на ваше мнение. Овны направлены на удовлетворение исключительно своих потребностей и желаний. Однако такими они будут только до переходного возраста, позже у них начинается трансформация. Они выростают умными и стойкими людьми, но более лояльными к обществу.

Напомним, ранее астрологи назвали самых послушных детей по знаку Зодиака.

Вас также могут заинтересовать новости: