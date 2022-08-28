Уборки - это вообще не их конек.

Наверняка в вашем окружении есть люди, прийдя в гости к которым, вы диву даетесь. Чаще всего у них не убрано, разбросаны все вещи, стирка забросана грязным бельем, а в раковине гора посуды.

Так вот, астрологи определили самые неаккуратные знаки Зодиака.

Стрелец

Стрельцы не любят находиться в четырех стенах. Они часто путешествуют, ходят на прогулки и в основном проводят время вне дома. Поэтому если вы прийдете к ним в дом, то обязательно начнете чихать от слоя пыли на поверхностях. Не удивляйтесь, если наступите на их разбросанные носки. Стрельцам домашние хлопоты вообще не по душе, они от них сбегают.

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Скорпион

Скорпионы также не любят убираться. Единственное, что может их заставить это сделать - внезапный приход гостей. И то они настолько быстро и неуклюже начнут это делать, что разбитой чашки, например, не избежать. Интересно, что Скорпионы даже леняться положить вещи в стиральную машинку, они разбрасывают их по углам.

Овен

Разлить на себя кофе, измазаться кетчупом, продырявить носки - это любимое дело Овнов. Если вы хотите такого человека себе в партнеры, то будьте готовы к тому, что в этих отношениях вы будете выполнять роль родителя и никак иначе. По-другому у вас не получится крепкого союза.

Напомним, только двум знакам Зодиака сказочно повезет в любви уже в сентябре.

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