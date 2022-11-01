Предновогодний период поднимет им настроение.

Астрологи назвали четыре знака Зодиака, которым улыбнется удача уже в конце 2022 года. Благодаря благоприятному размещению планет, у них появится шанс наладить свою жизнь и добиться успеха.

Отмечается, что в конце 2022 года Меркурий войдет в ретроградное движение, что позволит этим знакам Зодиака воспользоваться новыми возможностями для реализации своих планов.

А вот 20 декабря будет переход Юпитера в знак Зодиака Овен. Это говорит о том, что перед некоторыми представителями зодиакального круга откроются новые двери. Речь не только о карьере, но и о личной жизни. Вы будете успешны в любой сфере своей жизнедеятельности.

Видео дня

При этом астрологи рекомендуют не тратить свое время зря, лучше направить его в нужное русло, чтобы добиться невероятного успеха.

А больше всего повезет только четырем знакам Зодиака - Тельцам, Весам, Водолеям и Рыбам.

Напомним, три знака Зодиака в 2023 начнут жизнь с чистого листа.

Вас также могут заинтересовать новости: