Встать с кровати - пытка для них.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые слишком ленивы даже для того, чтобы пальцем пошевелить. Они предпочитают лежать на диване, смотреть телевизор и наслаждаться бездельничеством.

Рыбы

По мнению астрологов, Рыбы достойны занять первое место в этом рейтинге. А все потому, что они настолько ленивы, что для них пытка даже встать утром с кровати. Если им нужно на работу на 9 утра, они заводят будильник с 6 часов, чтобы он трезвонил каждые десять минут. Все это время они нежаться в кровате, собираются с мыслями и только потом идут по делам. Придя домой с работы, они заваливаются на кровать и все. Домашние дела отходят на второй план.

Весы

Этот знак Зодиака никогда не обращает внимания на дедлайны. У них могут "гореть" сроки, но это не значит, что они подорвутся и начнут что-то делать. Эти люди ждут, пока кто-то придет и все за них сделает. Поэтому часто у них возникают проблемы на работе, так как они все откладывают до последнего. Кроме того, окружающие их не очень любят за постоянные опоздания.

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Водолей

Представители этого зодиакального созвездия готовы на все, лишь бы ничего не делать. Они прикинуться больными, скажут, что у них нога болит или голова, что они чувствуют слабость и давление. Они придумают любую отмазку, чтобы их не трогали. Сходить в магазин за продуктами или убраться дома - настоящая пытка для Водолея.

Напомним, астрологи назвали самые красивые знаки Зодиака.

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