Они гоняются за острыми ощущениями.

Астрологи назвали пять знаков Зодиака, которые в поисках острых ощущений могут "подсесть на наркотики". Важно помнить, что наркотические вещества пагубно влияют на жизнь, поэтому от этих людей вам стоит держаться подальше.

Скорпион

Скорпионы хотят всю свою жизнь превратить в праздник. А какие праздники без фейерверков? Такого эффекта они чаще всего добиваются с помощью наркотических веществ. При этом они могут взять себя в руки и покончить с этой пагубной привычкой.

Весы

Им сложно из-за их нерешительности. Именно из-за этого качества у них могут возникать проблемы как на работе, так и в личной жизни. С помощью наркотиков они стараются избежать мук совести и расслабиться.

Стрелец

Эти люди обожают пробовать что-то новое. Но они не всегда понимают, что рискуют оказаться в пучине зависимости, которая может разрушить их жизнь. Стрельцы пробуют наркотики только ради интереса.

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Дева

Девы с помощью наркотиков пытаются уйти от реальных проблем. При чем эти проблемы они сами себе создают.

Близнецы

Этот знак Зодиака больше других употребляет наркотики. При чем они предпочитают самые пагубные из них, даже те, которые могут прервать их жизнь.

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Автор: Диана Могилевич