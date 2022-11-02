Этим людям нужно подготовиться к новому этапу в их жизни.

Астрологи рассказали о том, кто из знаков Зодиака встретит свою любовь в декабре, январе или феврале. Звезды говорят, что судьбоносной эта зима будет для Раков, Львов, Весов и Водолеев. Подробнее читайте в материале УНИАН.

Рак

Эти люди давно чувствуют одиночество и пустоту. Заполнить пространство хобби или работой не удается. Хоть Раки и не признают, что готовы открыть свою жизнь для нового романа, судьба не спрашивает разрешения.

Согласно гороскопу для Раков, они могут по-новому взглянуть на старых друзей и начать испытывать к ним какие-то романтические чувства.

Видео дня

Лев

Львы давно хотят ощутить настоящую любовь и создать семейный уют. Этой зимой у них получится все, что они так долго планировали. На одном из мероприятий они встретят человека противоположного пола, симпатия к которому появится буквально с первого взгляда. Это будет взаимно. Астрологи говорят, что это может произойти на вечеринке друзей, каком-то публичном мероприятии или даже на корпоративе.

Весы

В судьбе этого знака Зодиака грядут существенные перемены. Это может быть не просто встреча человека, к которому возникнет симпатия. Астрологи утверждают, что зимой могут произойти настоящие переломные события. Это может быть помолвка, решение жить вместе или даже смена семейного положения.

Водолей

Водолеи долго не могли никого впустить в свою жизнь, однако Новый 2023 год они встретят уже не в статусе холостяка или холостячки. Конец 2022 года подарит им романтические приключения, свидания, приятные эмоции и признания в чувствах. Поэтому астрологи советуют подготовиться к этому и не упустить свое счастье.

Напомним, астрологи назвали три знака Зодиака, у которых будет очень тяжелая зима.

Вас также могут заинтересовать новости: