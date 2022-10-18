С этими лучше не иметь ничего общего, так как отношения и брак с ней - сплошной ад.

Астрологи составили рейтинг самых худших жен по знаку Зодиака и назвали самую непутевую супругу по гороскопу. Кто она и почему отношения с ней - ужас ужасный, - читайте в материале УНИАН.

3 место - Телец

Тельцы - очень легкомысленные и переменчивые. Сегодня они любят, завтра - не любят, а послезавтра - снова любят. Брак с ними часто напоминает эмоциональные качели, где темп развития отношений напрямую зависит от того, в настроении ли сегодня Телец.

Но, по словам астрологов, когда они в хорошем настроении, то у них с партнером все хорошо.

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2 место - Скорпион

Скорпионы - очень творческие и меланхоличные. Именно поэтому им крайне важно найти партнера, который бы вписывался в их настроение и темп жизни. Тем не менее Скорпионы очень верные, отзывчивые и милые, что очень привлекает представителей противоположного пола.

3 место - Близнецы

Рядом с женщинами-Близнецами мужчинам очень тяжело. Речь идет только о супружеских взаимоотношениях. Близнецы - ужасные перфекционисты. Они всегда хотят, чтобы все было идеально и так, как они себе сами придумали.

В отношениях они ошибочно считают, что сами должны принимать важные решения, аргументируя это тем, что муж якобы ничего не понимает и неопытный в том или ином вопросе. В общем, звезды утверждают, что самый тяжелый для мужчины брак - это отношения с женщиной, рожденной под знаком Близнецов. Она еще и склонна к изменам.

Напомним, ранее были названы самые талантливые люди по знаку Зодиака.

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