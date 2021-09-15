На первом месте оказался огненный Стрелец.

Три знака Зодиака при любом удобном случае загораются как спички и своим огнем они готовы сжечь все дотла. Более того, своим неадекватным поведением они могут разрушить отношения с людьми раз и навсегда.

Стрелец

Лучшая защита - это нападение. Поэтому Стрелец не брезгует первым вступать в перепалку и ради достижения своей цели готов идти по головам. Важно знать, что им абсолютно все равно кого унижать - постороннего человека или кого-то из своей семьи. Они любят закатывать истерики в публичных местах, да так, чтобы все видели, какой у них нрав. Совет для "жертв" Стрельца: воспринимайте его агрессивные выпады спокойно, и тогда он быстрее угомониться.

Овен

Второе место в этом антирейтинге занимает Овен. Они могут завестись из-за любой мелочи, которая по факту вообще ни на что не влияет. Чтобы выпустить свой пыл, они могут даже влезть в драку. Цель одна - уничтожить соперника. Но сразу после масштабного шоу они становятся хорошими ребятами.

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Скорпион

Эти люди наделены очень острым языком, с помощью которого могут ранить даже самого непробивного человека. Если у них и завязывается с кем-то конфликт, то тихо-мирно решить его не выйдет. Скорпионы устроят настоящее огненное шоу. Чаще всего такие штучки они проворачивают только с близкими людьми.

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Автор: Диана Могилевич