В этот антирейтинг попали три знака Зодиака.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые считают себя выше других. И чтобы хоть как-то "оправдать" свое омерзительное поведение, они всячески пытаются унизить окружающих.

Овен

Представители этого знака Зодиака просто обожают скандалы. Да такие, чтобы все вокруг узнали, какой вы отвратительный человек, по мнению Овнов. Избежать их бурной реакции все же можно. Для этого достаточно изменить тему разговора. Но будьте осторожны, ведь они могут зацепиться за любой пустяк и завестись с полуоборота.

Скорпион

Эти люди прямо-таки "поносят" разными гадостями в адрес окружающих. Не стоит им доверять, если не хотите потом разочароваться. Они любят подкалывать, хейтить и высмеивать всех, кто хоть чем-то им не нравится. И да, вы никогда не узнаете в каком вы у них списке - "белом" или "черном", так как они достаточно скрытны.

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Рыбы

Среди Рыб очень много хейтеров. При чем высказывать свое недовольство они могут только в сети, так как в реальности не готовы столкнуться с "ответочкой". Да, они трусливые пакостники. Но им можно это простить, ведь так они пытаются самоутвердиться. Увы, но ничего другого они не умеют.

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Автор: Диана Могилевич