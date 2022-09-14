В этот список попали Рыбы, Тельцы и Водолеи.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которых всю осень будут преследовать проблемы. В период с сентября по ноябрю им придется выживать в экстремальных условиях.

Рыбы

В вашей жизни могут появиться непредвиденные обстоятельства, которые нарушат все ваши планы. Вы будете хвататься за голову, не зная, что делать дальше. Все может усугубиться до той степени, что вы рискуете впасть в депрессию. Такое ощущение, что судьба решила испытать вас на прочность по всем фронтам.

Телец

Тельцы будут ощущать дискомфорт в общении с людьми. У вас может произойти масштабная ссора с близким человеком, которая спровоцирует у вас неуверенность в себе, своих силах и в том, что вы вообще чего-то стоите в этой жизни. Вы можете страдать из-за низкой самооценки и того, что люди будут всячески вас подавлять.

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Водолей

У Водолеев могут возникнуть серьезные проблемы на работе из-за допущенной ранее ошибки. Исправить ситуацию будет крайне сложно, так как вы на грани увольнения. Что делать? Астрологи советуют вам взять себя в руки и принимать удары судьбы с достоинством. Не опускайте руки, чтобы не разочароваться абсолютно во всем.

Напомним, жизнь трёх знаков Зодиака вскоре наладится.

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