Им придется взять себя в руки и решить проблемы.

Астрологи перечислили знаки Зодиака, которые в сентябре столкнутся с рядом серьезных проблем, от которых у них буквально будет кружиться голова. Они не будут знать что делать.

Телец

У Тельцов возникнут проблемы в общении с окружающими, в том числе с коллегами и начальством. Все это сулит им неприятности на работе, а заступиться за них будет некому. Тельцы - это очень упрямые люди, которые могут довести любую кризисную ситуацию до пика, поэтому не удивляйтесь, если вас погонят взашей.

Выйти из ситуации можно, но сделать это достаточно сложно, так как Тельцам придется "наступить" на свой характер. Постарайтесь не участвовать в конфликтах и не привлекать слишком много внимания к своей персоне.

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Рыбы

Не менее сложная ситуация будет у Рыб. Этот мечтательный знак Зодиака хочет, чтобы его жизнь была радостной и счастливой, однако делать для этого он ничего не хочет. Здесь и возникают проблемы, в первую очередь с психологическим состоянием. Рыбы, не получая желаемого, начинают еще больше сопротивляться и погружаться в депрессию.

Это может привести к тому, что люди просто устанут вас постоянно спасать и идти вам на уступки. Поэтому вы можете оказаться со своими проблемами один на один.

Напомним, три знака Зодиака в сентябре начнут новую жизнь.

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