Мольфар Макс Гордеев раскрыл все секреты этого дня.

Новолуние - это время обновления, новых начинаний и возможностей. В народной традиции этот день считался магическим, ведь именно в фазу новолуния закладывается энергетическая программа на весь будущий месяц.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Наши предки верили, что в этот день особенно важно правильно настроиться, очистить свое пространство и обратиться к силе луны, чтобы получить защиту, удачу и благословение.

Видео дня

Мольфар Макс Гордеев эксклюзивно для УНИАН рассказал, что нужно сделать в новолуние 28 февраля, чтобы наполнить свою жизнь гармонией, достатком и силой.

Купаться и проводить очищающие процедуры

Вода всегда считалась мощным проводником энергии. Она способна забирать негатив, очищать душу и тело, а также заряжать человека новой силой.

Почему это важно?

По словам мольфара, в день нового месяца наше энергетическое поле обновляется, поэтому важно смыть с себя усталость, негативные мысли и лишние тревоги. Наши предки верили, что если в этот день человек умоется или искупается в родниковой воде, он избавится от болезней и очистит свою душу.

Как правильно это сделать?

"Лучше всего купаться в природной воде - реке, озере или источнике. Если такой возможности нет, подойдет и ванна с добавлением морской соли. Перед купанием можно сказать слова: "Как вода очищает тело, так пусть очистится и моя душа". Важно после процедуры не вытираться полотенцем, а дать воде высохнуть самостоятельно - так она заберет с собой весь негатив", - рассказал мольфар.

Зачать ребенка или жениться

Новый месяц символизирует начало новой жизни, поэтому именно в этот день закладывается мощный фундамент для долговременных дел.

Почему это важно?

В народе верили, что дети, зачатые на новую луну, будут иметь сильную энергетику, крепкое здоровье и успешную судьбу. Кроме того, браки, заключенные в этот день, будут счастливыми, ведь их энергетика усиливается силой луны.

Как правильно это сделать?

"Если вы планируете зачатие ребенка, в этот день стоит создать атмосферу гармонии, зажечь свечи и мысленно пожелать будущему потомку счастливой судьбы. Если планируется свадьба, важно не ссориться и не допускать негативных мыслей - они могут повлиять на дальнейшую совместную жизнь", - добавил Гордеев.

Дать дань предкам

Новый месяц - это не только о будущем, но и о связи с прошлым. Почитание предков в этот день помогает получить их поддержку и благословение.

Почему это важно?

Наши предки верили, что души рода всегда помогают тем, кто их помнит. Если в день нового месяца зажечь свечу и подумать о тех, кто уже отошел в мир иной, их духи смогут поддержать вас на пути к новым начинаниям.

Как правильно это сделать?

"Зажгите свечу и поставьте ее в спокойном месте. Произнесите слова благодарности своим предкам, вспомните их добрым словом. Можно угостить духов семьи, оставив на ночь на столе кусочек хлеба или стакан чистой воды. Этот ритуал позволяет почувствовать связь поколений и получить защиту от предков", - добавил мольфар.

Сделать домашний амулет

В день нового месяца очень полезно создавать талисманы и амулеты, ведь они заряжаются энергией нового цикла и становятся особенно сильными.

Почему это важно?

Амулеты, сделанные в этот день, обладают защитными свойствами, помогают в исполнении желаний и приносят удачу. Наши предки часто изготавливали обереги для дома, чтобы защитить его от дурного глаза и негативной энергетики.

Как правильно это сделать?

"Возьмите натуральные материалы: лен, дерево, камни или травы. Если вы хотите защитить дом, можно сделать узелковый амулет, завязав на веревке девять узлов и нашептывая на них слова защиты. Для привлечения удачи можно положить в небольшой мешочек сушеные травы (например, мяту или зверобой) и носить его с собой. Амулет, сделанный в новый месяц, будет служить мощным оберегом на долгие годы", - говорит мольфар.

Убрать свой дом

Очищение жилья в день нового месяца является очень важным ритуалом. Считается, что через дом проходят энергетические потоки, и если пространство захламлено или наполнено негативной энергией, это может повлиять на благополучие жителей.

Почему это важно?

Лишняя пыль, старые вещи и беспорядок в доме могут блокировать приток новой энергии и удачи. В народе говорили: "Чистый дом - чистая судьба", поэтому уборка в день новолуния помогает избавиться от всего лишнего и сделать место для нового.

Как правильно это сделать?

"Сначала выбросьте все ненужное: старую одежду, разбитую посуду, вещи, которыми давно не пользуетесь. Протрите мебель влажной тряпкой, смоченной в соленой воде - это очистит пространство от негатива. Зажгите свечу или благовония (например, полынь или лаванду), чтобы наполнить дом светлой энергией. Чем чище ваш дом в новый месяц, тем больше добра и удачи войдет в него в течение следующего месяца", - рассказал Гордеев.

Макс Гордеев в Instagram - instagram.com/maxgord13

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