Между представителями этих знаков всегда вспыхивают очень чувственные отношения.

Звезды способны не только влиять на судьбу человека, но и создавать ему особую связь с другими. Астрологи говорят, что существует три пары знаков Зодиака, между которыми возникает настоящая "химия".

Овен и Водолей

Оба знака относятся к стихии воздуха: Овен - кардинальный, Водолей - более стабильный и прогнозируемый. В паре они всегда смогут поддерживать стабильность эмоций и контролировать взаимоподдержку.

Видео дня

Овен может вдохновлять Водолея своей энергией и спонтанностью, в то время как Водолей может навязывать хорошие идеи и романтику в отношениях.

Рыбы и Телец

Оба знака принадлежат к разным стихиям: Рыбы - вода, Телец - земля. Впрочем, они могут создать интересный баланс. Вода поможет земле процветать.

Романтика Рыб может сбалансировать практический подход Тельца. В отношениях эти знаки точно буду ценить комфорт и эстетику.

Рак и Стрелец

Астрологи утверждают, что оба знака являются кардинальными: Рак - вода, Стрелец - огонь. Но эти особенности приводят к безумному и энергичному партнерству.

Рак может оказать Стрельцу необходимую эмоциональную поддержку, в то время как Стрелец поделится оптимизмом и жаждой приключений. Из этих знаков получаются очень эмоциональные парочки. Таких в народе называют "итальянской семейкой".

Напомним, астрологи назвали два знака Зодиака, которые могут столкнуться с недоразумением в общении с окружающими. Могут возникать как мелкие конфликты, так и масштабные скандалы.

Вас также могут заинтересовать новости: