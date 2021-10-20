Так уж исторически сложилось, что три знака Зодиака любят только себя.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые зациклены только на себе. Они считают себя намного лучше других и всячески это демонстрируют.

Близнецы

На первом месте Близнецов - они сами. Но окружающим они это не показывают, так как хотят для всех быть хорошенькими. И в этом таится их главная опасность. Они могут любить кого-то кроме себя, но их партнер всегда будет чувствовать себя обделенным, а порой даже и не нужным. Кроме того, они никогда не считаются с чужим мнением.

Телец

Тельцы уверены в своей красоте и всячески это демонстрируют - свежий внешний вид, ровная осанка, чистая речь, харизма и слегка надменный взгляд. Представители этого знака Зодиака очень любят заниматься собой. Они регулярно ходят в спортзал и салоны красоты. Если вы можете мириться с таким их самолюбием, то можете попробовать построить с ними отношения. В противном случае туда лучше вообще не лезть.

Это самый самолюбивый и эгоистичный знак Зодиака. Львы по праву считают себя самыми лучшими, ведь они часто слышат это от окружающих. В таком их ощущении себя есть и "минус". Они в первую очередь думают о себе и о своих делах. Этот знак Зодиака не спешит помогать другим, так как, по его мнению, каждый должен сам решать свои проблемы.

Напомним, ранее астрологи назвали три знака Зодиака, которые до конца года решат все свои проблемы.

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Автор: Диана Могилевич