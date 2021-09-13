Некоторым знакам Зодиака хорошо быть в одиночестве.

Пять знаков Зодиака среди мужчин не ставят любовь и отношения на первое место. Для кого-то в приоритете карьера, кто-то хочет увидеть мир, а кто-то и вовсе боится идти под венец. Но даже если они и находят ту самую женщину, то чаще всего уже более во взрослом возрасте.

Овен

Этот огненный знак Зодиака любит женщин, но только тех, кто соглашается на секс без обязательств. Отношения ему не нужны, так как в первую очередь он думает о карьере. А вот когда ему стукнет глубоко за 40, тогда он начнет по-другому смотреть на этот мир. Вот только шанс на счастливое будущее уже может быть утрачен.

Рак

Раки чаще всего соглашаются на брак после 50 лет, так как они очень долго взрослеют. В юном и зрелом возрасте они боятся заводить серьезные отношения, так как переживают, что останутся с разбитым сердцем. Даже если они и встречают девушку своей мечты, то очень долго присматриваются, годами живут под одной крышей, но вот до ЗАГСа довести их почти нереально.

Дева

Этим мужчинам комфортно находиться в одиночестве, так как им никто не мешает. Они привыкли много работать, получать высокие зарплаты и строить успешный бизнес. Это главное для них, а женщина - приятное дополнение... раз в неделю по вечерам.

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Скорпион

Они любят доминировать, вот только в юном возрасте у них силенок то маловато для такого великого дела. Поэтому они и "давят" в себе все светлые чувства, чтобы лишний раз не опозориться перед дамой.

Козерог

Этот мужчина может всю жизнь прожить без любви, так как волнения и переживания ему не нужны. Более того, они могут даже обходиться без секса. Но когда они встречают девушку своей мечты, то стрелы Купидона попадают в их сердце очень глубоко и надолго.

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Автор: Диана Могилевич