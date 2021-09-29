Некоторые знаки Зодиака могут очень быстро влюбиться, а затем неожиданно исчезнуть.

Астрологи говорят, что в некоторых случаях любовь может приносить не только счастье и радость, но и боль. С пятью знаками Зодиака нужно быть осторожными, чтобы потом не страдать.

Овен

Овны очень быстро влюбляются, но строить отношения они будут только с теми, кого действительно любят. Поэтому если вы им просто очень нравитесь, то не стоит рассчитывать на большее. Они как быстро загораются, так же быстро и тухнут.

Телец

В молодости Тельцы при встрече неординарного человека сразу пытаются им завладеть. И так с каждым встречным. Но когда они понимают, что такое поведение причиняет боль и им самим, то утихомириваются и начинают вести себя более сдержанно.

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Дева

Помимо того, что они очень влюбчивы, так еще и со скоростью ветра привыкают к людям. И здесь таится проблема для них самих. Не все готовы выдержать отношения с Девой, поэтому им могут сделать больно.

Весы

Эти люди влюбляются очень быстро в тех людей, которые их внешне привлекают. То есть, влюбляются они во внешность. К тому же они, как и Львы, падки на лесть. Хотите что-то получить от Весов? Теперь вы знаете, что делать.

Рыбы

Рыбы не могут жить без любви. При чем они представляют ее такой, как в сказках, ведь они те еще мечтатели. Но могут сильно раниться, когда поймут, что реальность немного другая.

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Автор: Диана Могилевич