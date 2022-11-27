В понедельник повезет не всем, но не стоит преждевременно опускать руки.

Эксперты в сфере астропсихологии составили прогноз для всех знаков Зодиака по картам Таро. Они подскажут вам правильный путь на 28 ноября 2022 года.

Овен

Звезды наделят вас невероятной силой, благодаря которой вы сможете горы свернуть. Вам все будет удаваться с легкостью, если вы не будете останавливаться.

Телец

На Тельцов может пролиться "золотой" дождь. Однако вам не стоит привязываться к материальным вещам, не будьте скупыми. Помните, чем больше вы отдаете - тем больше получаете.

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Близнецы

Избавьтесь от всего старого - ненужных вещей, негативных мыслей, переживаний. Смело идите вперед к достижению своих целей. У вас все получится!

Рак

Вам выпала карта изменений. Она говорит о том, что в вашей жизни произойдут события, которые перевернут ее с ног на голову. Интересно, что все онибудут позитивными, поэтому вам не о чем переживать.

Лев

Вы примерите на себя роль судьи. Что это значит? Вы будете непосредственным участником всех споров, и важно отметить, что оценивать будете именно вы. Делайте выводы!

Дева

Вас ждет хорошая новость, которая позволит вам улучшить свое материальное положение. Также вы можете совершить крупную покупку, которая будет радовать вас многие годы.

Весы

Весам, как и Девам, повезет в финансовом плане. Вы озолотитесь в этот день, а еще получите удовольствие от проделанной работы.

Скорпион

В этот день вам нельзя отходить от своих принципов, закрывать глаза на недостойные поступки в свой адрес. Не изменяйте себе, если хотите сохранить "лицо".

Стрелец

Вам предоставиться возможность "раскусить" недоброжелателя. Этот человек мог притворяться вашим другом, а на самом деле окажется врагом.

Козерог

Карта, выпавшая именно вам, означает семью. Это может быть как вечер в кругу родных и близких людей, так и предложение о работе в структуре, где есть ваши родственники.

Водолей

В вашей жизни завтра могут произойти страшные события, которые вы не в силах предотвратить. Не опускайте руки перед сложностями, потому что они сделают вас сильнее и мудрее.

Рыбы

Вы можете отправиться на отдых, чтобы, так сказать, обнулиться. Все будет сопутствовать тому, чтобы вы отдохнули как морально, так и физически.

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