Лунный календарь стрижек на январь поможет определиться с лучшей датой для посещения парикмахера.

Астрологи каждый месяц определяют подходящие и неудачные дни для стрижки. Помогает в этом Луна: её фазы подсказывают, какие дни лучше всего подходят для посещения парикмахера. В разные даты лунного календаря меняются свойства наших волос.

Влияние Луны на волосы

В убывающую Луну волосы долго сохраняют форму после укладки и медленно растут. А в растущую Луну волосы непостоянные – быстро растут и не держат форму. Период полнолуния считается лучшим временем для любых работ с волосами: в это время они здоровые и послушные.

Фазы Луны в январе 2022 года

Убывающая Луна – 1 января, 19-31 января

Новолуние - 2 января

Растущая Луна - 3-17 января

Полнолуние - 18 января

Лунный календарь стрижек на январь 2022 года

Самые лучшие для стрижки даты: 4, 5, 8, 9, 12, 15, 24 и 28 января.

Лучшие дни для окрашивания волос: 11, 12-15, 24, 25 и 28 января.

Нейтральные дни для посещения парикмахера: 6, 13, 18, 22, 23, 26, 27 января.

Неблагоприятные дни для стрижки: 1-3, 7, 10, 16, 17, 19, 20, 21, 29, 30 и 31 января.

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Автор: Екатерина Пулатова