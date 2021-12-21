Астрологи каждый месяц определяют подходящие и неудачные дни для стрижки. Помогает в этом Луна: её фазы подсказывают, какие дни лучше всего подходят для посещения парикмахера. В разные даты лунного календаря меняются свойства наших волос.
Влияние Луны на волосы
В убывающую Луну волосы долго сохраняют форму после укладки и медленно растут. А в растущую Луну волосы непостоянные – быстро растут и не держат форму. Период полнолуния считается лучшим временем для любых работ с волосами: в это время они здоровые и послушные.
Фазы Луны в январе 2022 года
Убывающая Луна – 1 января, 19-31 января
Новолуние - 2 января
Растущая Луна - 3-17 января
Полнолуние - 18 января
Лунный календарь стрижек на январь 2022 года
Самые лучшие для стрижки даты: 4, 5, 8, 9, 12, 15, 24 и 28 января.
Лучшие дни для окрашивания волос: 11, 12-15, 24, 25 и 28 января.
Нейтральные дни для посещения парикмахера: 6, 13, 18, 22, 23, 26, 27 января.
Неблагоприятные дни для стрижки: 1-3, 7, 10, 16, 17, 19, 20, 21, 29, 30 и 31 января.