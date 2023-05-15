В этот день Стрельцам можно отдохнуть

В понедельник, 15 мая, Козероги начнут новую неделю с невероятного взлета на вершину, их ждет успех. А Львам лучше быть осторожнее, они рискуют упасть на самое дно. Что ждет другие знаки Зодиака в этот день - читайте в гороскопе по картам Таро ниже.

Овен

В этот день Овнам стоит внимательно следить за тем, что они произносят вслух. Одно слово может привести к невероятным проблемам. Постарайтесь не обижать людей и обдумывайте все свои идеи до того, как озвучите их на публике.

Телец

Карты Таро советуют Тельцам провести работу над ошибками. Вы догадываетесь, что все идет не так, как вы планировали, однако почему-то не хотите это осознавать. Пришло время найти причину и постараться все исправить.

Видео дня

Близнецы

15 мая Близнецы рискуют потерять что-то очень важное. Внимательно следите за своими вещами и будьте осторожны. Вас могут попытаться обмануть или даже оставить без денег.

Рак

Ракам стоит научиться справляться со своими эмоциями. Вы редко находите с людьми общий язык, а потому не теряйте тех, кто к вам хорошо относится. Порой стоит быть мягче и идти на компромиссы.

Лев

Карты Таро сулят Львам неприятности. Вы можете пострадать из-за своей беспечности, кто-то решил вам отомстить. Постарайтесь не упасть на самое дно, вы уже стоите у края.

Дева

В понедельник Девам стоит задуматься о переменах. Отправьтесь в салон красоты, сделайте новую прическу или купите одежду, которую давно не решались примерить. Смена имиджа пойдет вам на пользу.

Весы

Карты Таро советуют Весам доверять своей второй половинке. Не изводите любимого человека ревностью, это может привести к ссоре. Признайте свою неправоту и честно расскажите о своих страхах, вас точно поймут.

Скорпион

Скорпионов ждут приключения, которых они явно не ждут. Возможно, вы спонтанно сорветесь в отпуск или же начнете новые отношения. Однако помните о своих обязанностях и не злите начальство, если решите "сбежать" с работы.

Стрелец

В этот день Стрельцам можно отдохнуть. Не пытайтесь что-то придумывать, строить планы или решать важные вопросы. Позвольте себе полениться, пусть трудятся другие.

Козерог

Карты Таро считают, что Козероги могут взлететь на самый верх. Они добьются успехов на работе и в личной жизни. Однако не стоит слишком громко радоваться своему счастью, кто-то может вам позавидовать.

Водолей

Водолеев ждет встряска. Им придется столкнуться с проблемами, которые отнимают немало сил и времени. Не падайте духом, у вас получится все исправить.

Рыбы

Рыбам стоит найти время для заботы о своем организме. Запишитесь на осмотр, если вас что беспокоит. Не затягивайте и не жалейте денег, здоровье важнее всего.

Напомним, ранее астрологи рассказали, что судьба щедро обсыплет деньгами только три знака Зодиака.

Вас также могут заинтересовать новости: