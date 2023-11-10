Кое-кому карты обещают поддержку высших сил.

Эзотерики составили прогноз на 11 ноября для всех знаков Зодиака по картам Таро. Что нам подсказывают карты - читайте дальше.

Овен

Вам предстоит приобрести авторитет и власть. В этот день у вас будет возможность проявить ваши лидерские качества и возглавить конкретный процесс. Ваше умение принимать мудрые решения и двигаться в правильном направлении, наконец, будет признано окружающими.

Телец

Вас может подстеречь неудача в достижении цели, или же эта цель внезапно потеряет для вас интерес. Также перед вами возникнет вызов в борьбе с пороками (зависть, злоба, жадность или властолюбие).

Видео дня

Близнецы

Ваши труды будут вознаграждены. Усилия могут быть оценены начальством, возможно, с продвижением по карьерной лестнице или улучшением социального статуса.

Рак

Карты предсказывают появление способности предвидеть будущее. В этот день ваша чувствительность обязательно усилится, и вы сможете получить ответы на вопросы, которые вас давно мучили.

Лев

Карты предупреждают вас об обмане и советуют особенно в этот день не доверять всему и всем, даже себе. Рекомендуется отложить важные решения на другой день.

Дева

Карты обещают поддержку высших сил в ваших начинаниях, особенно в тех, что связаны с материальным благосостоянием. Любое дело, которое вы начнете, будет успешно завершено.

Весы

Предстоит избавиться от чего-то, что мешает вам двигаться вперед уже долгое время. Возможно, вы пересмотрите старые взгляды или же завершите общение с неприятным человеком.

Скорпион

Вы установите контроль над ситуацией или человеком. У вас появится возможность занять лидирующую роль или стать неформальным руководителем.

Стрелец

День будет благоприятным для творчества. Также он может ознаменоваться зарождением новых идей или сильным желанием приступить к осуществлению мечты.

Козерог

Карты предупреждают вас о финансовых трудностях или же о необходимости отказаться от чего-то весьма приятного для вас.

Водолей

Появится возможность сделать то, на что вы долгое время не решались. Вам нужно попытаться стать более свободными в своих действиях.

Рыбы

День будет наполнен любовью и романтикой, у вас появится шанс укрепить близкие отношения. Вместе с тем в этот день перед вами также может стать важный выбор.

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