Характер кошки тоже зависит от ее даты рождения. Так что кошачий гороскоп поможет хозяину лучше понять своего питомца и наладить с ним отношения.

Кошачьи знаки Зодиака такие же, как и у человека. И точно также определяют, какой кошка имеет характер, с чем любит играть и чем ее лучше кормить.

Как подобрать кошку к своему знаку Зодиака – совместимость кошки с человеком по дате ее рождения – выяснил УНИАН.

Овен: если мама-кошка окотилась с 21 марта по 19 апреля

Такой кот любит всё новое и весьма своенравен. Лучше не пытаться его перевоспитать – иначе покоя в доме не видать. Любят играть и осваивать новые территории, поэтому их лучше заводить владельцам частных домов, а не маленьких квартир.

Читайте такжеБлагоприятные дни сентября 2021: о чем расскажет лунный циклКошка-Овен любит свежую еду и отличная мышеловка. Мышки (и живые, и искусственные) – ее любимые игрушки.

Плохая совместимость с хозяином-Тельцом. Еще таких кошек лучше не заводить Девам и Скорпионам. Отлично ладит с хозяином-Львом, создадут отличную команду с хозяином-Близнецами.

Телец: если мама-кошка окотилась с 20 апреля по 20 мая

Это, как правило, очень красивые кошки – но характер у них сложный. Они требовательны к своему уходу и могут быть навязчивы в проявлениях своих чувств. Это домашняя кошечка, которая не любит громких звуков. Но на заботу в своей адрес отвечает нежной и преданной любовью.

Любит поесть, но не любит сухие корма. Времяпрепровождение – занять наблюдательный пост и следить за округой.

Отличная совместимость с хозяином-Тельцом, Близнецами и Рыбами. Могут возникнуть сложности с Девой и Весами.

Телец: если мама-кошка окотилась с 21 мая по 21 июня

Очень любопытные и подвижные кошечки. Любят бегать и охотиться. Благодаря таким вот хобби у них отличная фигура – и переживать за их излишнюю худобу хозяевам не стоит. Но долго тискать такого питомца не выйдет: они не слишком ручные.

Отличная совместимость практически со всеми знаками Зодиака, за редким исключением. С осторожностью заводить кошку-Тельца стоит Скорпиону, Стрельцу и Козерогу.

Рак: если мама-кошка окотилась с 21 июня по 22 июля

Любят вкусно поесть и уютно поваляться. Отучить ее лазить по столу практически нереально: кошка-Рак считает обеденный стол своей законной вотчиной. С этим надо только смириться, и не оставлять там еду без присмотра.

Читайте такжеЛунный посевной календарь на сентябрь 2021: лучшие дни для работ с растениямиНастоящая домоседка и крайне ревнива к другим животным. Кошка-Рак должна быть в доме единственным любимцем. Очень тонко чувствует настроения хозяина, отличная утешительница. Любимое хобби – охота.

Отличная совместимость с хозяином-Тельцом, Раком, Львом и Скорпионом. Нейтральные отношения у нее со Стрельцом. Плохая совместимость – с хозяином-Овном, Козерогом и Водолеем.

Лев: если мама-кошка окотилась с 23 июля по 23 августа

Очень активные и упертые создания. Этот деятельный комок шерсти любит и ценит свободу. Нормально выдрессировать получится разве что маленького котенка – поэтому и брать ее в дом стоит как можно раньше. Если вам достался уже взрослый кот – то лучше отойти и не мешать ему подстраивать быт под себя.

Читайте такжеПредназначены судьбой: каких знаков Зодиака тянет друг к другуИз-за активного характера котенка – вещи для него стоит приобретать прочные и надежные, иначе долго они не прослужат. Ругать их за принесенную мышь (даже если дохлый подарок притащили прямо в постель) ни в коем случае нельзя.

Из еды обожают сырое мясо. Любимое времяпрепровождение – лежать посреди дороги.

Отличная совместимость с хозяином-Овном, Близнецами, Раком, Стрельцом, Водолеем. Таких кошек не стоит заводить Девам, Козерогам и Скорпионам.

Дева: если мама-кошка окотилась с 24 августа по 22 сентября

Кошка-Дева очень чувствительна к запахам. Поэтому, кстати, не любит, когда ее часто гладят. Очень чистоплотна и жить предпочитает в таких же (максимально чистых) условиях. Не любит закрытых дверей.

Любит и умеет питаться по часам, так что электронные кормушки – отличный вариант для такого котейки. Характер у них не игривый.

Отличная совместимость с хозяином-Овном, Тельцом, Раком, Львом, Девой, Весами, Стрельцом и Козерогом. Могут возникнуть проблемы с Близнецами, Скорпионом, Водолеем и Рыбами.

Весы: если мама-кошка окотилась с 23 сентября по 22 октября

Кошка-Весы имеет очень доброжелательный характер. Она тактильная и любит поспать в мягкой цветастой постельке.

Отличная игрушка для такой кошки – шелковая думка. Есть предпочитает из хозяйской тарелки, что далеко не всегда идет на пользу ее здоровью.

Отличная совместимость с хозяином-Девой, Весами, Скорпионом. Не лучшие отношения с Раком и Козерогом, Водолеем и Рыбами.

Скорпион: если мама-кошка окотилась с 23 октября по 21 ноября

Кошка-Скорпион очень хитрая и плутоватая. Часто шкодничает без, казалось бы, явных причин. Часто царапаются и раздражающе скребутся. Зато отлично чувствует энергетику хозяина. Очень преданная, но ревнивая подруга.

Любят укромные уголки и сырое мясо. Могут охотиться часами.

Отличная совместимость с хозяином-Весами, Скорпионом, Стрельцом. Проблемы могут быть с Овном, Тельцом, Близнецами, Раком и Водолеем.

Стрелец: если мама-кошка окотилась с 22 ноября по 21 декабря

Плохо поддаются дрессировке. Любят гулять на природе, по этой причине часто сбегают из дому. Свою территорию кошка-Стрелец отстаивает, как истинный боец. Не слишком чистоплотный питомец.

В еде, как правило, такой кот всеяден. Обожает активные игры.

Отличная совместимость с хозяином-Овном, Близнецами, Львом и Стрельцом. Не стоит их заводить Тельцу, Раку, Деве и Рыбам.

Козерог: если мама-кошка окотилась с 22 декабря по 20 января

Кошка-Козерог – обладатель очень гордого характера. Она умная и забавная, но в людях особо не нуждается: почувствовать себя венцом природы в ее присутствии не выйдет. Такую кошку не стоит заводить семье, где есть маленькие дети. Ругать ее бесполезно – добиться от нее послушания можно лишь лаской.

Читайте такжеСамые везучие знаки Зодиака: что лучше всего получается у каждого знакаЛюбит охоту и спать на "высокогорье". Довольно обжорлива, поэтому стоит заранее начать следить за ее диетой, пока не дошло до ожирения.

Отличная совместимость с хозяином-Овном, Тельцом, Девой, Стрельцом. Не стоит заводить такую кошку Близнецам, Раку и Водолею.

Водолей: если мама-кошка окотилась с 21 января по 20 февраля

Кошка-Водолей очень независима по натуре. Но компанию и активные игры любит. Их лучше заводить в частном доме – квартира для них будет слишком тесной. Не любят закрытых пространств. Для таких котов лучше заранее сделать откидные дверцы-проходы в дверях.

В вопросах еды у кошки-Водолея очень переменчивые вкусы.

Отличная совместимость с хозяином-Овном, Близнецами, Львом, Весами. Плохая совместимость с Тельцом, Девой, Скорпионом. С осторожностью брать в дом такого котенка стоит Козерогу.

Рыбы: если мама-кошка окотилась с 21 февраля по 20 марта

Это ночные создания. Днем кошка-Рыбы предпочитает отсыпаться. Поэтому они отличные компаньоны для "сов", но не слишком приятные сожители для ранних пташек. Они безмятежны, неприхотливы и спокойны по характеру.

Едят всё, что им предлагают – поэтому (чтобы не возникло проблем со здоровьем) хозяину придется самому ориентироваться на потребности кошки, а не на ее вкусовые предпочтения. Любимая игрушка – мячик.

Отличная совместимость с хозяином-Овном, Тельцом, Близнецами, Весами и Рыбами. Могут возникнуть проблемы с человеком-Раком, Львом, Скорпионом, Водолеем.

Автор: Диана Беловодская