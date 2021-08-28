Кошачьи знаки Зодиака такие же, как и у человека. И точно также определяют, какой кошка имеет характер, с чем любит играть и чем ее лучше кормить.
Как подобрать кошку к своему знаку Зодиака – совместимость кошки с человеком по дате ее рождения – выяснил УНИАН.
- Овен: если мама-кошка окотилась с 21 марта по 19 апреля
- Телец: если мама-кошка окотилась с 21 мая по 21 июня
- Рак: если мама-кошка окотилась с 21 июня по 22 июля
- Лев: если мама-кошка окотилась с 23 июля по 23 августа
- Дева: если мама-кошка окотилась с 24 августа по 22 сентября
- Весы: если мама-кошка окотилась с 23 сентября по 22 октября
- Скорпион: если мама-кошка окотилась с 23 октября по 21 ноября
- Стрелец: если мама-кошка окотилась с 22 ноября по 21 декабря
- Козерог: если мама-кошка окотилась с 22 декабря по 20 января
- Водолей: если мама-кошка окотилась с 21 января по 20 февраля
- Рыбы: если мама-кошка окотилась с 21 февраля по 20 марта
Овен: если мама-кошка окотилась с 21 марта по 19 апреля
Такой кот любит всё новое и весьма своенравен. Лучше не пытаться его перевоспитать – иначе покоя в доме не видать. Любят играть и осваивать новые территории, поэтому их лучше заводить владельцам частных домов, а не маленьких квартир.
Читайте такжеБлагоприятные дни сентября 2021: о чем расскажет лунный циклКошка-Овен любит свежую еду и отличная мышеловка. Мышки (и живые, и искусственные) – ее любимые игрушки.
Плохая совместимость с хозяином-Тельцом. Еще таких кошек лучше не заводить Девам и Скорпионам. Отлично ладит с хозяином-Львом, создадут отличную команду с хозяином-Близнецами.
Телец: если мама-кошка окотилась с 20 апреля по 20 мая
Это, как правило, очень красивые кошки – но характер у них сложный. Они требовательны к своему уходу и могут быть навязчивы в проявлениях своих чувств. Это домашняя кошечка, которая не любит громких звуков. Но на заботу в своей адрес отвечает нежной и преданной любовью.
Любит поесть, но не любит сухие корма. Времяпрепровождение – занять наблюдательный пост и следить за округой.
Отличная совместимость с хозяином-Тельцом, Близнецами и Рыбами. Могут возникнуть сложности с Девой и Весами.
Телец: если мама-кошка окотилась с 21 мая по 21 июня
Очень любопытные и подвижные кошечки. Любят бегать и охотиться. Благодаря таким вот хобби у них отличная фигура – и переживать за их излишнюю худобу хозяевам не стоит. Но долго тискать такого питомца не выйдет: они не слишком ручные.
Отличная совместимость практически со всеми знаками Зодиака, за редким исключением. С осторожностью заводить кошку-Тельца стоит Скорпиону, Стрельцу и Козерогу.
Рак: если мама-кошка окотилась с 21 июня по 22 июля
Любят вкусно поесть и уютно поваляться. Отучить ее лазить по столу практически нереально: кошка-Рак считает обеденный стол своей законной вотчиной. С этим надо только смириться, и не оставлять там еду без присмотра.
Читайте такжеЛунный посевной календарь на сентябрь 2021: лучшие дни для работ с растениямиНастоящая домоседка и крайне ревнива к другим животным. Кошка-Рак должна быть в доме единственным любимцем. Очень тонко чувствует настроения хозяина, отличная утешительница. Любимое хобби – охота.
Отличная совместимость с хозяином-Тельцом, Раком, Львом и Скорпионом. Нейтральные отношения у нее со Стрельцом. Плохая совместимость – с хозяином-Овном, Козерогом и Водолеем.
Лев: если мама-кошка окотилась с 23 июля по 23 августа
Очень активные и упертые создания. Этот деятельный комок шерсти любит и ценит свободу. Нормально выдрессировать получится разве что маленького котенка – поэтому и брать ее в дом стоит как можно раньше. Если вам достался уже взрослый кот – то лучше отойти и не мешать ему подстраивать быт под себя.
Читайте такжеПредназначены судьбой: каких знаков Зодиака тянет друг к другуИз-за активного характера котенка – вещи для него стоит приобретать прочные и надежные, иначе долго они не прослужат. Ругать их за принесенную мышь (даже если дохлый подарок притащили прямо в постель) ни в коем случае нельзя.
Из еды обожают сырое мясо. Любимое времяпрепровождение – лежать посреди дороги.
Отличная совместимость с хозяином-Овном, Близнецами, Раком, Стрельцом, Водолеем. Таких кошек не стоит заводить Девам, Козерогам и Скорпионам.
Дева: если мама-кошка окотилась с 24 августа по 22 сентября
Кошка-Дева очень чувствительна к запахам. Поэтому, кстати, не любит, когда ее часто гладят. Очень чистоплотна и жить предпочитает в таких же (максимально чистых) условиях. Не любит закрытых дверей.
Любит и умеет питаться по часам, так что электронные кормушки – отличный вариант для такого котейки. Характер у них не игривый.
Отличная совместимость с хозяином-Овном, Тельцом, Раком, Львом, Девой, Весами, Стрельцом и Козерогом. Могут возникнуть проблемы с Близнецами, Скорпионом, Водолеем и Рыбами.
Весы: если мама-кошка окотилась с 23 сентября по 22 октября
Кошка-Весы имеет очень доброжелательный характер. Она тактильная и любит поспать в мягкой цветастой постельке.
Отличная игрушка для такой кошки – шелковая думка. Есть предпочитает из хозяйской тарелки, что далеко не всегда идет на пользу ее здоровью.
Отличная совместимость с хозяином-Девой, Весами, Скорпионом. Не лучшие отношения с Раком и Козерогом, Водолеем и Рыбами.
Скорпион: если мама-кошка окотилась с 23 октября по 21 ноября
Кошка-Скорпион очень хитрая и плутоватая. Часто шкодничает без, казалось бы, явных причин. Часто царапаются и раздражающе скребутся. Зато отлично чувствует энергетику хозяина. Очень преданная, но ревнивая подруга.
Любят укромные уголки и сырое мясо. Могут охотиться часами.
Отличная совместимость с хозяином-Весами, Скорпионом, Стрельцом. Проблемы могут быть с Овном, Тельцом, Близнецами, Раком и Водолеем.
Стрелец: если мама-кошка окотилась с 22 ноября по 21 декабря
Плохо поддаются дрессировке. Любят гулять на природе, по этой причине часто сбегают из дому. Свою территорию кошка-Стрелец отстаивает, как истинный боец. Не слишком чистоплотный питомец.
В еде, как правило, такой кот всеяден. Обожает активные игры.
Отличная совместимость с хозяином-Овном, Близнецами, Львом и Стрельцом. Не стоит их заводить Тельцу, Раку, Деве и Рыбам.
Козерог: если мама-кошка окотилась с 22 декабря по 20 января
Кошка-Козерог – обладатель очень гордого характера. Она умная и забавная, но в людях особо не нуждается: почувствовать себя венцом природы в ее присутствии не выйдет. Такую кошку не стоит заводить семье, где есть маленькие дети. Ругать ее бесполезно – добиться от нее послушания можно лишь лаской.
Читайте такжеСамые везучие знаки Зодиака: что лучше всего получается у каждого знакаЛюбит охоту и спать на "высокогорье". Довольно обжорлива, поэтому стоит заранее начать следить за ее диетой, пока не дошло до ожирения.
Отличная совместимость с хозяином-Овном, Тельцом, Девой, Стрельцом. Не стоит заводить такую кошку Близнецам, Раку и Водолею.
Водолей: если мама-кошка окотилась с 21 января по 20 февраля
Кошка-Водолей очень независима по натуре. Но компанию и активные игры любит. Их лучше заводить в частном доме – квартира для них будет слишком тесной. Не любят закрытых пространств. Для таких котов лучше заранее сделать откидные дверцы-проходы в дверях.
В вопросах еды у кошки-Водолея очень переменчивые вкусы.
Отличная совместимость с хозяином-Овном, Близнецами, Львом, Весами. Плохая совместимость с Тельцом, Девой, Скорпионом. С осторожностью брать в дом такого котенка стоит Козерогу.
Рыбы: если мама-кошка окотилась с 21 февраля по 20 марта
Это ночные создания. Днем кошка-Рыбы предпочитает отсыпаться. Поэтому они отличные компаньоны для "сов", но не слишком приятные сожители для ранних пташек. Они безмятежны, неприхотливы и спокойны по характеру.
Едят всё, что им предлагают – поэтому (чтобы не возникло проблем со здоровьем) хозяину придется самому ориентироваться на потребности кошки, а не на ее вкусовые предпочтения. Любимая игрушка – мячик.
Отличная совместимость с хозяином-Овном, Тельцом, Близнецами, Весами и Рыбами. Могут возникнуть проблемы с человеком-Раком, Львом, Скорпионом, Водолеем.