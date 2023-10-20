Они столкнутся с проблемами.

Астролог Влад Росс в интервью УНИАН рассказал, какие знаки Зодиака столкнутся с проблемами уже в ноябре. По его словам, это будет самый неблагоприятный для них период.

На первое место астролог поставил знак Зодиака Дева. Черная Луна, она же черная полоса, вошла в их знак, поэтому все будет складываться не так, как им хотелось бы в плане здоровья, любви, работы. Завистники могут вставлять им палки в колеса. Они могут оказаться в эпицентре сплетней. Могут возникать аллергии, порчи и другое.

Марс в соединении с Солнцем в Скорпионе принесет проблемы и Скорпионам. Они рискуют попасть в разного рода ДТП. Также им грозит разрыв отношений с близкими. Опасаться стоит и переломов, огнестрельного ранения, взрывов. Они будут находиться на грани.

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Во второй половине месяця может все ухудшиться у Рыб. У них могут быть проблемы с вышепоставленными людьми, не исключены судебные разбирательства и, самое главное, они могут потерять свой пост.

Напомним, три знака Зодиака вскоре останутся с пустыми карманами.

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