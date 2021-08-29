Овнам, Ракам и Весам зачастую везет в азартных играх.

Астрологи уверяют, что Овнам, Ракам и Весам чаще всего везет в азартных играх.

Овен

Фортуне нравится то, что Овны непоколебимы в вере в себя. Именно поэтому она часто оказывается на их стороне. Представители этого знака Зодиака могут выиграть не только в лотерею, но и в других азартных играх.

Рак

Астрологи говорят, что именно Раки чаще всего выигрывают большие суммы денег в лотерею. Более того, любые азартные игры могут пополнить их кошелек. Этому знака Зодиака стоит чаще вспоминать пословицу "Кто не рискует - тот не пьет шампанское".

Весы

Весам не стоит рассчитывать на какие-то крупные суммы, а вот приятные мелочи они могут получить, сыграв в лотерею. Но даже они смогут поднять им настроение и прибавить немного веры в удачу.

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Автор: Диана Могилевич