Рассказываем, когда будут дни Гекаты в сентябре 2023 и какие запреты существуют в этот период.

Согласно эзотерическим данным, каждый месяц года имеет 4 опасных дня, когда негативные энергии атакуют человека. Дни Гекаты сентябрь 2023 встретит так же, как и любой другой месяц - во всеоружии, но и вам нужны знать точные даты. УНИАН выяснил их и готов предупредить.

Лунные дни Гекаты - точные даты

Астрологи каждый месяц составляют лунный календарь - дни Гекаты тогда высчитать проще. Каждый внимательный человек должен следить за ними и знать, что такое дни Гекаты вообще, чтобы не подвергать себя опасности. Считается, что Геката - это древнегреческая богиня, управляющая луной. В особые дни месяца она способна навести морок на человека, и сентябрь 2023 года не исключение.

23 лунный день – начало 7 сентября, окончание 8 сентября

Символ дня - Крокодил.

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Энергетически тяжелый день, велики шансы столкнуться с насилием или агрессией. Крокодил олицетворяет трансформацию, обретение нового через смерть - для многих эти перемены могут быть болезненными.

Что можно делать: давать милостыню, помогать людям, решать проблемы, убирать в доме, просить прощения.

Что нельзя делать: ругаться, спорить, обижаться, обманывать, находиться в местах скопления людей.

29 лунный день – начало 14 сентября, окончание 15 сентября

Символ дня - Спрут.

Самые опасные лунные сутки, многие называют их сатанинскими. Ваши чувства будут настолько уязвимыми, что поругаться с кем-то будет нетрудно, а конфликт затянется на долгие годы. Можете чувствовать сильную усталость и недостаток энергии, бессонницу или, наоборот, непреодолимое желание лечь спать. Это все говорит о том, что именно с 14 по 15 сентября из вас будут пытаться вытягивать жизненные силы всеми доступными методами.

Что можно делать: читать книги, медитировать, заниматься духовным ростом, находиться в одиночестве, выезжать на природу.

Что нельзя делать: общаться с людьми, конфликтовать, быть вспыльчивым, тяжело работать, ущемлять себя из-за других людей.

9 лунный день – начало 22 сентября, окончание 23 сентября

Символ дня - Летучая мышь.

Неблагоприятная дата, когда просыпаются все теневые стороны личности. В этот период люди склонны обманывать себя, зря обольщаться и надеяться. Велика вероятность испытывать тревогу, необъяснимый страх и панику, резкие перепады настроения. Возможны конфликты "из ничего", обиды и даже расставания.

Что можно делать: работать над своими ошибками, заниматься творчеством, делать рутинные задачи, общаться с положительными людьми.

Что нельзя делать: коммуницировать с руководством или малознакомыми людьми, начинать и продолжать ссоры, заниматься сексом, оформлять договора.

15 лунный день – начало 28 сентября, окончание 29 сентября

Символ дня - Змея.

В этот день вас могут сбить с намеченного пути, предлагая какой-то запретный плод. Человек рискует уйти от намеченного плана ради мимолетной выгоды, в итоге не получит обещанного. Эмоции будут брать верх над рассудком, также возникнет множество препятствий на пути к цели. Также эзотерики предупреждают о конфликтах с любимым человеком.

Что можно делать: идти на массаж, заниматься йогой и медитацией, писать картины, читать книги, развивать навыки рукоделия.

Что нельзя делать: жениться, заключать сделки, ездить в путешествия, делать операции, ссориться и быть категоричными.

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