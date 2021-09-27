В список интеллектуалов попали четыре знака Зодиака.

Астрологи говорят, что четыре знака Зодиака обладают невероятным складом ума, что позволяет им добиваться высот в карьере. Интересно, что среди них много миллионеров.

Стрелец

Они всегда открыты для нового. Им интересно поглощать новую информацию, анализировать ее и применять в жизни. Более того, это один из самых мудрых знаков Зодиака, к их советам стоит прислушиваться.

Дева

Этот знак Зодиака обожает все анализировать. В своих поступках они руководствуются только логикой, что позволяет им с легкостью решать сложные задачи. Чаще всего они ставят перед собой высокие цели и успешно их достигают.

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Близнецы

Это творческий знак Зодиака, фантазия которого работает просто с сумасшедшей скоростью. Они добиваются невероятных успехов в проектах, где нужен креатив.

Водолей

Они не берутся за решение простых задач. Им интересно испытывать свой мозг, поэтому они всегда ищут самые сложные решения для сложных задач. С ними очень интересно, но только если вы и сами стремитесь стать самым умным человеком. В противном случае они могут показаться вам занудами.

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Автор: Диана Могилевич