Китайский гороскоп на май расскажет, для кого последний месяц весны окажется удачным.

Китайский гороскоп сочетает в себе вековую восточную мудрость и современные знания. Декабрь пройдет под покровительством Крысы. Этот знак Зодиака отвечает за общение и дружбу, а также за приключения и риск.

Крыса

Месяц удачный для ремонта, покупки мебели и бытовой техники, а также детских вещей. В этом месяце рекомендуется отдать долги - тогда вам будет сопутствовать удача в финансах.

Бык

В этом месяце вы будете часто общаться с "энергетическими вампирами", которые вытянут из вас все силы. Постарайтесь ограничить общение с ними. Рекомендуется чаще бывать на свежем воздухе - это будет очень полезно.

Тигр

Тигру в мае придется много работать. Времени на личную жизнь и отдых будет очень мало. Свободное время проводите только с самыми близкими людьми - не тратьте его на тех, кто вам неприятен.

Кролик

В мае Кролики забудут об отдыхе и будут много нервничать, что плохо повлияет на их нервы. Гороскоп рекомендует вам реже читать новости и меньше переживать из-за вещей, на которые вы не можете повлиять.

Дракон

В личной жизни вас ждет много трудностей в мае. Одиноким Драконам не стоит искать половинку, а у семейных будет немало споров и конфликтов. Если сумеете вместе пережить этот сложный период, то это сильно сблизит вас.

Змея

Как бы вас не тянуло к приключениям и ярким эмоциям, в мае вам лучше провести свободное время дома и наедине с собой. Этот месяц будет достаточно ровным, без неприятных потрясений и хороших сюрпризов. Не очень удачный месяц для творчества.

Лошадь

Удача будет на вашей стороне в этом месяце. Многие вещи будут даваться вам легко, а спорные ситуации разрешатся в вашу пользу. Но важно помнить, что счастье любит тишину. Не стоит много говорить о своих успехах, иначе навлечете завистников.

Коза

Следите за своим здоровьем и самочувствием в этом месяце. Возможно вам понадобится пройти диагностику или сдать анализы. Не будет ошибкой отказаться от вредных привычек и алкоголя на остаток мая.

Обезьяна

Лень и неуверенность в себе - ваши главные враги в этом месяце. Вы можете гораздо больше, чем думаете. Не стоит сразу опускать руки в трудных ситуациях. Также не бойтесь чаще высказывать свое мнение и спорить с родными. Это на многое повлияет.

Петух

По-настоящему расслабиться вы сможете только тогда, когда перестанете жалеть об упущенных возможностях и незавершенных делах. Перестаньте горевать о том, чего уже не достичь. Постарайтесь радовать себя приятными мелочами, хвалите себя даже за мелкие успехи.

Собака

В этом месяце ваши близкие и друзья будут нуждаться в вас. Забудьте ненадолго о своих потребностях и помогите близким. В будущем вам это очень хорошо окупится. Месяц удачный для общения с детьми.

Свинья

Месяц будет очень непостоянным, как американские горки. Успехи и неудачи, хорошие и плохие новости будут очень быстро сменять друг друга. Постарайтесь не строить никаких далеких планов на будущее, ведь всё может поменяться в любую минуту.

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