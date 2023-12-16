Китайский гороскоп на 2024 год для знаков Зодиака подскажет, как для пройдет следующий год для Раков.

Китайский гороскоп по году рождения считается очень древним и точным. Мы подготовили китайский гороскоп на 2024 год для Раков, рожденных в разные года. Прогноз на следующий год подготовил известный украинский астролог Макс Гордеев - instagram.com/maxgord.

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Крыса

Ракам-Крысам представится блестящая возможность продвинуться по карьерной лестнице. Из-за этого в их жизни будет немало напряженных моментов, может страдать личная жизнь. Чтобы избежать недоразумений в семье, чаще проводите время вместе по выходным. Китайский гороскоп для Раков советует Крысам больше отдыхать и чаще расслабляться в 2024 году.

Бык

Быки обретут небывалое доселе очарование в глазах противоположного пола. Их успеху будут завидовать, появится немало шансов для обновления и расширения круга знакомств.

Тигр

Большинство Раков со знаком Тигра в 2024 году почувствуют тягу к смене рабочих мест. Это благоприятный период для того, чтобы начать собственный бизнес, устроиться на новую должность. Успех ожидает во всех деловых сферах, но особенно повезет тем, кто занят на производстве и в транспортной отрасли.

Кролик

Кроликам рекомендуется больше времени уделять вопросам здоровья и эмоциональной сферы. Важно следить за питанием, заниматься спортом, не игнорировать диспансеризацию. Хороший период, чтобы привести в порядок вес, пролечить хронические патологии.

Дракон

Раки-Драконы получат поддержку в решении своих проблем со стороны близких, родственников, друзей и даже посторонних людей. Она позволит избежать финансовых потерь и значительно укрепить веру в себя. В конце года обязательно уделите время здоровью - возможно, удастся предотвратить хроническое заболевание.

Змея

Змеи почувствуют тягу к авантюрам, захотят отправиться в путешествие, покорить Эверест, вложить все деньги в какой-нибудь инновационный проект, расстаться, жениться или выйти замуж за первого встречного. Что из этого принесет успех, покажет время. Не рубите сгоряча старые связи, все может измениться в одно мгновение.

Лошадь

Раки-Лошади, напротив, как никто будут следовать сложившимся привычкам, из-за чего могут поддаться скуке и апатии. Учитесь развлекать себя сами, если жизнь не спешит баловать свежими впечатлениями: больше отдыхайте, меняйте обстановку, не стесняйтесь первыми знакомиться с людьми.

Коза

Козам тоже станет скучновато и это повлияет на дальнейшие жизненные планы. В середине года неудержимо потянет уехать в дальние страны. Возможно, не просто на отдых, а насовсем. Подумайте и по-настоящему оцените свои ресурсы для таких глобальных изменений в жизни.

Обезьяна

Обезьяны-Раки - это провокаторы интриг и бури страстей. Их ждет страстный роман, героем которого может стать совершенно неподходящий, на первый взгляд, человек. Тем сильнее разгорится тяготение. Финал истории непредсказуем, на всякий случай подстелите соломки и изредка включайте голову.

Петух

Собственный бизнес в этом году может стать убыточным. Если в планах - открытие нового дела, подождите до 2025 года, а сейчас лучше пока развиваться там, где все стабильно. Не спешите жечь мосты и уходить с работы в никуда, это чревато проблемами и застоем. Китайский гороскоп для Раков на 2024 год не советует представителям знака Петуха принимать судьбоносные решения и кардинально менять жизнь в следующем году.

Собака

Рожденные в год Собаки Раки могут столкнуться с проблемами там, где меньше всего этого ожидают. Преграды подстерегают в самых будничных делах, семейных вопросах, отношениях с друзьями. Возможен временный застой в карьере. Серьезного дефицита финансов не предвидится, но в расходах нужно быть аккуратнее, чтобы не остаться без денег в неподходящий момент.

Кабан

Кабанам представится возможность помириться с давними недоброжелателями и найти новых надежных друзей. Поводом к этому могут быть совместные поездки, решение общих проблем. Рекомендуется не размениваться на разного рода мелочи, не пренебрегать отношениями с близкими ради сиюминутной выгоды.

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