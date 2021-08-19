Представители воздушной стихии считаются самыми неоднозначными людьми.

Водолеи ценят свою независимость, большие ставки делают на карьеру и саморазвитие. При этом, их нельзя назвать тружениками - любимцы жизни получают желаемое благодаря высокому интеллекту, развитой интуиции и находчивости. Но даже удачливым Водолеям нужен оберег.

Камни по знаку Зодиака для Водолея

Главные камни

Аметист - способен развить внутренний мир Водолея с духовной стороны. Дарит владельцу проницательность, сильную интуицию и направляют энергию в нужное русло. Аметист считается одним из самых сильных камней для Водолея.

Бирюза - улучшает материальное положение, приносит счастье. Помогает Водолеям достичь желаемой цели, развивает целеустремленность. Кроме того, бирюза определяет состояние здоровья - камень мутнеет при любых симптомах болезни.

Синий сапфир - камень, благодаря которому представители знака смогут добиться общественного признания. Природный эгоизм и тщеславие найдут свой выход через личностную реализацию.

Камни по дате рождения для Водолея

21 января - 30 января

жемчуг золотистого и белого цвета;

нефрит белого и светло-зеленого цвета;

обсидиан коричнево-черного цвета.

31 января - 9 февраля

лазурит;

хризопраз;

янтарь.

10 февраля - 19 февраля

топаз бесцветный или голубого цвета;

агат серого или голубого цвета;

хризолит.

Камни для женщин

Аметист помогает девушкам развить эмпатию и улучшить взаимопонимание с близкими людьми. Камень помогает добиваться своих целей и быстрее идти вверх на карьерной лестнице. Замужним женщинам необходим жемчуг, с помощью него получится наладить климат в семье. Аквамарин развивает интуицию, снимает "розовые очки" и учит адекватно смотреть на происходящее.

Камни для мужчин

Черный агат развивает мужественность, увеличивает шансы реализоваться в карьере и завоевать внимание женщин. Белый агат, наоборот, влияет на эмоциональный фон владельца - учит его быть добрее и приветливее. Нефрит поднимает Водолея на новый духовный уровень, помогает лучше справляться с проблемами.

Какие камни нельзя носить Водолеям

сапфир желтого и оранжевого цвета;

агат оранжевого и красного цвета;

кварц-волосатик;

рубин;

сердолик;

яшма алого цвета.

Идеальный вариант - перед покупкой подержать камень в руках, чтобы тактильно понять, какие ощущения вызывает у вас тот или иной оберег.

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Автор: Кристина Кащавцева