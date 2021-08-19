Водолеи ценят свою независимость, большие ставки делают на карьеру и саморазвитие. При этом, их нельзя назвать тружениками - любимцы жизни получают желаемое благодаря высокому интеллекту, развитой интуиции и находчивости. Но даже удачливым Водолеям нужен оберег.
- Камни по знаку Зодиака для Водолея
- Камни по дате рождения для Водолея
- Камни для женщин
- Камни для мужчин
- Какие камни нельзя носить Водолеям
Камни по знаку Зодиака для Водолея
Главные камни
Аметист - способен развить внутренний мир Водолея с духовной стороны. Дарит владельцу проницательность, сильную интуицию и направляют энергию в нужное русло. Аметист считается одним из самых сильных камней для Водолея.
Бирюза - улучшает материальное положение, приносит счастье. Помогает Водолеям достичь желаемой цели, развивает целеустремленность. Кроме того, бирюза определяет состояние здоровья - камень мутнеет при любых симптомах болезни.
Синий сапфир - камень, благодаря которому представители знака смогут добиться общественного признания. Природный эгоизм и тщеславие найдут свой выход через личностную реализацию.
Камни по дате рождения для Водолея
21 января - 30 января
- жемчуг золотистого и белого цвета;
- нефрит белого и светло-зеленого цвета;
- обсидиан коричнево-черного цвета.
31 января - 9 февраля
- лазурит;
- хризопраз;
- янтарь.
10 февраля - 19 февраля
- топаз бесцветный или голубого цвета;
- агат серого или голубого цвета;
- хризолит.
Камни для женщин
Аметист помогает девушкам развить эмпатию и улучшить взаимопонимание с близкими людьми. Камень помогает добиваться своих целей и быстрее идти вверх на карьерной лестнице. Замужним женщинам необходим жемчуг, с помощью него получится наладить климат в семье. Аквамарин развивает интуицию, снимает "розовые очки" и учит адекватно смотреть на происходящее.
Камни для мужчин
Черный агат развивает мужественность, увеличивает шансы реализоваться в карьере и завоевать внимание женщин. Белый агат, наоборот, влияет на эмоциональный фон владельца - учит его быть добрее и приветливее. Нефрит поднимает Водолея на новый духовный уровень, помогает лучше справляться с проблемами.
Какие камни нельзя носить Водолеям
- сапфир желтого и оранжевого цвета;
- агат оранжевого и красного цвета;
- кварц-волосатик;
- рубин;
- сердолик;
- яшма алого цвета.
Идеальный вариант - перед покупкой подержать камень в руках, чтобы тактильно понять, какие ощущения вызывает у вас тот или иной оберег.
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