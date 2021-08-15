Огненные и гордые Львы нуждаются в обереге.

Представители знака могут подобрать себе камень, который будет оберегать их от завистников и болезней, помогая достигать поставленных целей. В этой статье делимся знаниями о том, как подобрать камень по дате рождения.

Камни по знаку Зодиака для Льва

Главные камни

Алмаз (бриллиант) - символ власти. Льву он поможет чувствовать себя уверенно, сдерживать вспышки гнева и быть более доброжелательным по отношению к окружающим.

- символ власти. Льву он поможет чувствовать себя уверенно, сдерживать вспышки гнева и быть более доброжелательным по отношению к окружающим. Рубин - идеальный оберег для тех, кто работает с людьми или является публичной личностью. Камень защитит от негативного влияния со стороны, поможет наладить энергетический баланс владельца.

- идеальный оберег для тех, кто работает с людьми или является публичной личностью. Камень защитит от негативного влияния со стороны, поможет наладить энергетический баланс владельца. Золотистый топаз - улучшает интуицию, помогает разгадать помыслы окружающих. Налаживает контакты с руководством и стабилизирует психическое состояние Льва.

- улучшает интуицию, помогает разгадать помыслы окружающих. Налаживает контакты с руководством и стабилизирует психическое состояние Льва. Янтарь - один из самых сильных камней для огненных Львов. Улучшает настроение, приносит удачу. В древности янтарем лечили сердечно-сосудистые заболевания.

Камни по дате рождения для Льва

23 июля - 1 августа

горный хрусталь;

сапфир;

александрит;

оникс.

02 августа - 12 августа

цитрин;

жадеит;

нефрит;

сардоникс.

13 августа - 23 августа

желтый берилл;

изумруд;

нефрит;

сердолик.

Камни для женщин

Гранат подойдет женщинам, которым нужно восполнить силы. Янтарь поможет быстро справиться с тоской и апатией, защитит от дурного глаза. Гелиодор (для молодых девушек) и рубин (для женщин после 40) - камни для привлечения поклонников.

Камни для мужчин

Александрит помогает достичь высот в карьере, развивает способности руководителя, дарит уверенность в себе. Карнеол нужен особенно молодым людям, которые еще в жизни ничего не достигли - камень "вдохнет" энергию в молодых Львов. Хризолит налаживает отношения с людьми и развивает творческие способности.

Какие камни нельзя носить Львам

авантюрин;

альмандин;

аметист;

бирюза;

топаз и берилл голубого цвета;

гематит;

жемчуг;

лабрадор;

черный опал;

хризопраз.

Львам лучше всего выбирать украшения круглой формы, похожей на солнце. Металл - золото, так как серебро не сочетается с энергетикой знака.

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Автор: Кристина Кащавцева