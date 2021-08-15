Представители знака могут подобрать себе камень, который будет оберегать их от завистников и болезней, помогая достигать поставленных целей. В этой статье делимся знаниями о том, как подобрать камень по дате рождения.
- Камни по знаку Зодиака для Льва
- Камни по дате рождения для Льва
- Камни для женщин
- Камни для мужчин
- Какие камни нельзя носить Львам
Камни по знаку Зодиака для Льва
Главные камни
- Алмаз (бриллиант) - символ власти. Льву он поможет чувствовать себя уверенно, сдерживать вспышки гнева и быть более доброжелательным по отношению к окружающим.
- Рубин - идеальный оберег для тех, кто работает с людьми или является публичной личностью. Камень защитит от негативного влияния со стороны, поможет наладить энергетический баланс владельца.
- Золотистый топаз - улучшает интуицию, помогает разгадать помыслы окружающих. Налаживает контакты с руководством и стабилизирует психическое состояние Льва.
- Янтарь - один из самых сильных камней для огненных Львов. Улучшает настроение, приносит удачу. В древности янтарем лечили сердечно-сосудистые заболевания.
Камни по дате рождения для Льва
23 июля - 1 августа
- горный хрусталь;
- сапфир;
- александрит;
- оникс.
02 августа - 12 августа
- цитрин;
- жадеит;
- нефрит;
- сардоникс.
13 августа - 23 августа
- желтый берилл;
- изумруд;
- нефрит;
- сердолик.
Камни для женщин
Гранат подойдет женщинам, которым нужно восполнить силы. Янтарь поможет быстро справиться с тоской и апатией, защитит от дурного глаза. Гелиодор (для молодых девушек) и рубин (для женщин после 40) - камни для привлечения поклонников.
Камни для мужчин
Александрит помогает достичь высот в карьере, развивает способности руководителя, дарит уверенность в себе. Карнеол нужен особенно молодым людям, которые еще в жизни ничего не достигли - камень "вдохнет" энергию в молодых Львов. Хризолит налаживает отношения с людьми и развивает творческие способности.
Какие камни нельзя носить Львам
- авантюрин;
- альмандин;
- аметист;
- бирюза;
- топаз и берилл голубого цвета;
- гематит;
- жемчуг;
- лабрадор;
- черный опал;
- хризопраз.
Львам лучше всего выбирать украшения круглой формы, похожей на солнце. Металл - золото, так как серебро не сочетается с энергетикой знака.
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