Если вы хотите узнать ответ у Таро, рекомендуем выяснить нюансы ведущей карты года.

Каждый год астрологи выясняют, под какой картой Таро будут проходить следующие 365 дней. Известно, что 2024 год будет високосным - в нем окажется не 365, как обычно, а 366 дней. УНИАН разобрался, что принесет карта Сила Таро - значение главного аркана года.

Что означает в Таро Сила - смысл карты

Эзотерики говорят, что 2024 год пройдет под восьмым арканом Таро, карта которого называется "Сила". Традиции восточной астрологии гласят, что восьмерка - одна из самых счастливых цифр, поэтому карта Сила Таро даст много энергии на последующие 12 месяцев. Примечательно, что в классической колоде этот аркан изображен, как Лев, пасть которого держит человек. Над головой у человека нарисован символ бесконечности, как напоминание о том, что все в мире циклично - мы есть начало и конец.

Когда такая карта выпадает в раскладе, это значит, что вопрошающего ждет решение вопросов с помощью страсти и чувств. Самое время проявить уверенность, предприимчивость и бесстрашие. Именно в этом заключается энергия аркана Сила - с одной стороны, вы должны использовать все возможные ресурсы для достижения целей, с другой - уметь обуздать внутреннего зверя.

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Что принесет карта Таро Сила в 2024 году

Особенно удачным год будет для тех людей, чей аркан тоже восьмой - энергия удвоится. Повезет и людям, чья жизнь как-то связана с восьмеркой - эта цифра есть в номере телефона, квартиры, дома, дате рождения или в номерном знаке на машине.

Запомните, что означает Сила в Таро, если речь идет о прогнозе на год. В последующие 12 месяцев вам захочется:

резко изменить свою жизнь;

укрепить дух и тело;

реализовать свои способности и таланты;

бросить нелюбимую работу или человека;

научиться отстаивать свою позицию.

Вы будете проходить испытания на выносливость - в случае успеха восьмой аркан даст возможности для достижения цели. Главное, что вы должны делать - быть сильными и морально, и физически. Также велика вероятность бурного романа, страстей и чувств.

Карта Таро Сила - значение для человека и совет

Астрологи рекомендуют в будущем году прислушаться к тому, что говорит карта Таро Сила. Она советует быть более яркими, решительными и свободными. Вы можете проявить себя по-разному - выступить на публике, сменить имидж, сделать то, что давно боялись и так далее.

Если необходимо, демонстрируйте "львиный рык" - защищайте себя и свои личные границы, не позволяйте другим людям управлять вами. Закалка характера - одна из главных задач 2024 года. Не пытайтесь приуменьшить свою значимость или позволить "загнать" в рамки чужих убеждений - будьте собой и живите так, как хочется, тогда аркан года наполнит вас энергией и подарит счастье.

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