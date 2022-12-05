Какой 2023 год будет для Рыб и о чем хотят предупредить вас звезды - узнайте в материале УНИАН.

Для многих представителей знака 2023 год будет благоприятным - Рыбы не являются исключением. Главная ваша задача - поверить в себя и начать трудиться, ведь под лежачий камень вода не течет. УНИАН расскажет, что обещает гороскоп для Рыб на 2023 год по дате рождения.

Гороскоп любви на 2023 год

Любовный фронт останется без внимания - всё из-за того, что количество рабочих задач не позволит вам сосредоточиться на отношениях. От этого пострадают и одинокие Рыбы, и те, у кого уже есть семья - времени будет катастрофически не хватать. Единственным решением такой проблемы станет планирование рабочего графика и грамотное совмещение всех дел.

Те представители знака, которые находятся в браке, могут начать думать о разводе из-за накопившихся неурядиц. Не рубите с плеча - попробуйте поговорить со своим партнером. На время забудьте о быте, устройте себе романтический уик-енд, сходите на свидание в театр или кино. Делайте друг другу маленькие сюрпризы и чаще выбирайтесь из дома - это поможет воскресить былую страсть.

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Гороскоп карьеры на 2023 год

Труды на работе не пройдут бесследно - начальство высоко оценит ваши порывы и финансово вознаградит за старания. За взлет по карьерной лестнице придется заплатить личным счастьем или временем - тут уж выбирайте, что для вас важнее.

Если вы хотите начать собственный бизнес или во что-то инвестировать - не бойтесь, рискуйте, но тщательно все продумайте. Также астрологи рекомендуют заручиться поддержкой близких - они точно смогут дать дельный совет. Кроме того, ближе к весне фортуна повернется в вашу сторону полностью - сможете выиграть в лотерею или получить крупный денежный презент.

Гороскоп здоровья на 2023 год

Многие Рыбы столкнутся с апатией, депрессией и отсутствием сил - причиной этому послужит высокая нагрузка на работе. "Масла в огонь" подольют и родственники, требующие к себе внимания и поддержки. Берегите себя в такие периоды, отстраняйтесь от всех и помните - если вы не сможете помочь себе, то у вас не получится помочь другим. Отдыхайте так, как вам хочется, берегите нервы и чаще устраивайте себя релаксационные дни - это отличный способ нормализовать душевное и физическое состояние.

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