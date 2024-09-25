Красивые мужские имена могут быть еще и полезными, "притягивая" к себе успех.

Практически каждому человеку хочется быть успешным, счастливым и богатым - в этом желании себя не ограничивают ни мужчины, ни женщины. УНИАН расскажет, какие они - мужские имена с хорошей судьбой и финансовым благополучием.

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Какое мужское имя притягивает деньги - ТОП-3 счастливчика

Существуют популярные мужские имена, которые не только приятны на слух, но и полезны в жизни - оказалось, что они могут привлечь богатство, успех и процветание своему владельцу. Хорошо от этого будет всем - и ему самому, и его спутнице.

Виктор

Какое имя приносит богатство точно, так это первое в списке - имя Виктор. Этот мужчина - победитель по жизни, который способен "поймать удачу за хвост" в любой сфере, в том числе, финансовой. То самое дело, которое принесет им успех и деньги, Викторы находят уже в зрелом возрасте, после 35 лет, но именно оно позволяет обладателю имени и его семье жить, ни в чем не нуждаясь.

Роман

Второе место занимает имя Роман, благодаря уникальной интуиции мужчины. Это качество помогает Роме находить выгодные проекты, заключать удачные сделки и интуитивно чувствовать источник прибыли там, где остальные его даже не видят. Именно они появляются в нужное время в нужном месте, что помогает им оказываться на вершине успеха. Кроме того, это же "шестое чувство" позволяет и уйти от всяческих проблем - не потерять деньги, не подписать сомнительные бумаги, не связаться с плохими людьми.

Кирилл

Какое мужское имя приносит удачу своему обладателю? Конечно, Кирилл, ведь этот человек действительно умеет зарабатывать деньги. Финансы к нему буквально "липнут", но нюанс в том, что тратить "направо-налево" такой мужчина не будет. Он умеет распоряжаться финансами правильно, поэтому именно у него получится накопить приличную сумму на то, что действительно нужно семье.

Какие мужские имена еще приносят богатство

Некоторые астрологи считают, что самые успешные мужские имена обязательно должны содержать 5 буквы:

"р" - роскошь;

"и" - изобилие;

"б" - богатство;

"д" - достаток, деньги;

"ф" - финансы.

Чем больше магических букв в имени, тем выше вероятность, что мужчина будет купаться в деньгах. Именно поэтому важно как можно меньше называть человека сокращенным вариантом имени, если в нем нет этих букв - если обладатель часто его слышит, то на энергетическом уровне его личность "программируется" на бедность.

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