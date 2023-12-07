Попробуйте догадаться, чем "пахнут" Скорпионы с Водолеями.

Названы ароматы, которые воплощают каждый знак Зодиака. Читайте дальше, чтобы узнать свои.

Овен

Овен пахнет оловянным привкусом свежей крови, дизельным топливом и задутой праздничной свечей. К ароматам, вызывающим стремительный дух первого знака Зодиака, относятся Blazing Saddles от Outlaw и Burning Bridges от Snif.

Телец

Телец пахнет обслуживанием номеров и распродажей недвижимости, спермой, какао, холодным картофельным пюре и лавандовым полем в полдень. Ароматы, напоминающие о грязном, цветущем декадансе этого знака, включают Love in White от Creed и Libre Eau De Parfum от YSL.

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Близнецы

Управляемые планетой разговоров и общения, Близнецы пахнут чайными листьями, перьями колибри, измельченным аддераллом и маргаритками. Ароматы, отражающие энергию и энтузиазм Близнецов, включают Daisy от Marc Jacobs и свежий AF после дождя, запах одуванчиков в летний день и Tokyo Bloom от The Different Company.

Рак

Кардинальные приливы Рака пахнут лунной водой, цветками магнолии, околоплодными водами, чужой толстовкой, виниловыми пластинками и алоэ вера.

Лев

Управляемый Солнцем, Лев пахнет высушенным на веревке бельем, ладаном, палочками от мороженого, дармовыми букетами и обидами. Ароматы, которые созданы для Львов, включают Solar Power от Phlur и Truth or Dare.

Дева

Изменчивая, дотошная Дева пахнет графитовыми карандашами, тмином, густой гнилью грибов, святой водой, антацидами, треснувшим корешком редкой книги и кусочком яблока сорта "Гренни Смит". Ароматы, которые поддерживают этих людей, включают Smyth от Генри Роуза и Mushroom от Demeter.

Весы

Весы пахнут внутренней частью стручка ванили, дамасским шелком, реставрационной фурнитурой, корицей, "Великим Гэтсби", чистыми лацканами, серебряной ложкой, кошачьей мятой. Ароматы, напоминающие знак Весов, включают The Soft Lawn от Imaginary Authors и чрезвычайно популярный Santal 33 от Le Labo.

Скорпион

Управители восьмого дома секса, смерти и тайн, Скорпион пахнет корневыми погребами, мотельными простынями, гвоздичными сигаретами, расплавленным воском, устричным рассолом, шелухой змей и чужими деньгами. Ароматы, вызывающие дух Скорпиона, включают Ambre Nuit от Dior и Transformation от TokyoMilk.

Стрелец

Управляемый удачливой планетой Юпитер, Стрелец пахнет континентальным завтраком, асфальтом на рассвете, кожаными штанами, лемонграссом, неоновым светом, бобовыми стеблями и полынью. Ароматы, соответствующие этому знаку, включают в себя поэтически названные "Windows Down" Генри Роуза и "Sticky Fingers" Франчески Бьянки.

Козерог

Управители 10-го дома наследия, Козероги пахнут старыми деньгами, свежим цементом, прямыми углами, плющом, черной лакрицей, мерками и прекрасным пошивом одежды. К фирменным ароматам Козерогов относятся Velvet Rose & Oud Cologne от Jo Malone и Baccarat Rouge 540 от Maison Francisco Kurkdjian.

Водолей

Управляемый неуправляемым Ураном, однозначно странный Водолей пахнет ударом молнии, треугольниками, пуховыми перьями, вольфрамовой проволокой, космической пылью, хромом и белым янтарем.

Рыбы

Под управлением мечтательного, мрачного Нептуна Рыбы пахнут сладким картофелем, опиумом, солоноватой водой, нигилизмом, радужными брызгами. Рыбам рекомендуются ароматы Black Opium от YSL и The Lover’s Tale от Francesca Bianchi.

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