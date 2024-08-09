Число судьбы и имени любого человека можно узнать за 2 минуты.

Имя человека - это не просто набор букв, а самый настоящий шифр. Если его разгадать, то можно быстро выяснить, каким характером обладает человек и что его ждет в будущем. УНИАН подскажет, какое у вас число судьбы - рассчитать его получится даже у новичков.

Как посчитать число имени - инструкция

Интересно, что проводником по судьбе и связующим звеном между человеком и космосом является именно полное имя. Эзотерики не рекомендуют приучать ребенка к сокращенной форме - так вы можете в негативную сторону изменить его вибрации. То же самое касается и взрослых людей, ведь число имени в полном и укороченном вариантах отличается.

Для того чтобы выяснить свое число судьбы, посмотрите на табличку внизу и присвойте каждой букве вашего имени число, соответствующее ей.

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Разберем это на примере имени Мария.

М - 5

А - 1

Р - 9

И - 1

Я - 6

Дальше, чтобы узнать число имени, нужно сложить все цифры: 5 + 1 + 9 + 1 + 6 = 22. Сложение производим, пока не получим однозначное число. В нашем примере хватит одного раза: 2+2=4. Число имени Мария - 4.

Но также можно посчитать и код имени в сокращенном варианте - Маша. Тогда мы должны сложить 5 (М) + 1 (А) + 9 (Ш) + 1 (А) = 16, 1 + 6 = 7. Как видите, нумерология доказывает, что в двух вариантах имени заложены совершенно разные энергетики, так как получаются разные цифры. Более того - значение имени в русском и украинском языках тоже будет отличаться.

Именная нумерология - значение цифр и расшифровка

Когда вы произвели все необходимые расчеты и нашли свое число судьбы, можете прочитать, что оно означает и какую судьбу для вас уготовили высшие силы.

Число имени 1

Настоящие лидеры, которые рождены, чтобы побеждать и достигать. Они не придерживаются старых устоев, игнорируют любые "глупые" правила, постоянно приходят со своим уставом в чужой монастырь. Организовывают пространство вокруг себя так, как им удобно, ориентируются только на себя. Для них не существует авторитетов, особенно если таковые установлены общество - единицы сами себе находят тех, кого уважают.

Такой человек уверен в себе, как никто другой, считает, что ему все по плечу, а любые сложности в жизни - просто задачи, которые нужно выполнить. У них, как правило, много физических и моральных сил, иногда кажется что единички способны покорить мир, абсолютно без какой-либо помощи со стороны. Привычка рассчитывать на себя и не боятся ничего помогает достигать невероятных высот в жизни.

Число имени 2

Для двоек очень важно быть в обществе, в коллективе - без постоянного взаимодействия с социумом они начинают "чахнуть". И друзья, и коллеги, и члены семьи, и любимые - все они должны постоянно присутствовать в жизни двойки. В одиночестве такие люди находиться просто не могут, так что, лучше и не пробовать.

Несмотря на активную жизненную позицию и регулярную тягу к самосовершенствованию, они очень нуждаются в поддержке и внимании. Для того чтобы достичь успеха, им нужен кто-то еще (друг или партнер), ведь самостоятельно они не справятся.

Число имени 3

Уникальные личности, непохожие ни на кого - действительно оригинальные персоны. Тройки делают в жизни всё, чтобы их заметили - роль серой мышки для них губительна. Им важно, чтобы окружающие отмечали их исключительность и неповторимость, иногда ради достижения цели идут на крайние меры вплоть до эпатажного поведения. Тройки не могут ни жить, ни работать в одиночестве - им необходим зритель и слушатель. Вся их жизнь - театр, а если никого нет в зрительном зале, то это крах, мрак и трагедия.

Число имени 4

Четверки - уравновешенные, спокойные и терпеливые создания. Беспорядок и неорганизованность для них хуже всего, поэтому такие люди стараются все основательно упорядочить вокруг себя. Им присуща настойчивость и упрямство, поэтому четверки достигают поставленных целей упорной кропотливой работой. Они настоящие трудоголики, готовые забыть о себе ради великой цели, так что, каждому работодателю стоит брать на работу именно четверок.

Число имени 5

Для пяток важно постоянно менять свою жизнь - работу, людей вокруг, обстоятельства, место жизни. Именно они чаще других путешествуют и получают как можно больше впечатлений. Как только в их жизни образовывается спокойная тихая гавань, сразу пятерки начинают искусственно создавать ажиотаж - промедление для них смерти подобно.

Болото, из которого срочно нужно выбираться - вот как пятерки воспринимают то, что для некоторых других и есть "тихая спокойная жизнь". Идеальная работа для них - та, что связана с командировками или постоянным движением, график - свободный. Главная ценность пятерок - независимость, и если начать посягать на их свободу, вы точно окажетесь "за бортом".

Число имени 6

Никто, так как шестерки, не стремится к справедливости. Такие люди не обманывают сами и категорически не приемлют предательства со стороны окружающих. Нет никаких двойных стандартов и неоднозначных ситуаций - в вопросах честности мир черно-белый.

Плюс шестерок в том, что они надежны, верны, преданны и серьезны, так что, на них смело можно положиться. Они готовы брать на себя ответственность за свои действия и за тех, кого приручили. У шестерок также очень высокий уровень интеллекта, поэтому их советы почти всегда разумны и правильны.

Число имени 7

Одиночество вдвоем - вот, что чувствует человек, у которого число судьбы по имени 7. Даже в обществе, при наличии друзей и любимых, он все равно будет ощущать себя одиноким и непонятым. Такое чувство не оставляет семерок ни на день, и чем старше человек становится, тем заметнее и ярче это ощущение. Единственное спасение - обретение действительно родственной души, только тогда семерки смогут обрести покой.

По складу ума такие люди, чаще всего, отшельники, которым не очень нужно общество. Они склонны к пространственным рассуждениям и философии, никогда не руководствуются общепринятыми нормами и отвергают любые стереотипы. Из-за этого им бывает сложно найти друзей и устроить личную жизнь - другие люди считают семерок странными. Как правило, люди с числом имени 7 видят смысл жизни в познании себя и мира, в творчестве, в социальной работе. При этом, в быту и семье не склонны к эмпатии и практически беспомощны.

Число имени 8

Талантливые личности в вопросах зарабатывания денег - вряд ли можно найти более успешного человека, чем восьмерка. Если они сидят без финансов, значит, не раскрывают свои способности. Именно люди, у которых число имени 8, занимаются предпринимательством или любым другим видом деятельности, приносящим хороший доход. Им удается добиться цели и финансового благополучия без обивания порогов, пахоты и баснословных вложений. Восьмерки широко мыслят и много получают - в этом их уникальный дар.

Число имени 9

Голодные поэты и свободные художники - вот, как можно назвать людей-девяток. Ни в коем случае их не удастся скрепить узами брака - только полная свобода. Если ни в чем не ограничивать девятку, то она раскроется, как цветок на рассвете после длинной ночи. Они тонко чувствуют обстановку и людей вокруг себя, обладают сильной эмпатией. Очень успешны в творчестве любого вида, а еще им прекрасно удается анализировать происходящее - за это их любят, идут советоваться. Кстати, девятки также очень искренние - никогда никаких корыстных побуждений в их действиях не будет, если попросите их о помощи - будут сражаться за ваше счастье до последнего.

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