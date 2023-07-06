Узнайте, как гадать на жениха на Ивана Купала и что еще нужно сделать 7 июля.

Ивана Купала - языческий праздник, история которого идет из дохристианской Руси и теряется в глубине веков. В 2023 году, как и каждый год, праздник отмечают в ночь с 6 на 7 июля. Это, пожалуй, единственный сохранившийся до сих пор языческий праздник, на который почти не повлияло христианство.

УНИАН расскажет, чем уникален праздник Ивана Купала и что можно делать в этот день.

Когда Ивана Купала - история даты

Первоначально, когда наши предки молились многим богам, праздник Ивана Купала отмечали в день летнего солнцестояния, то есть 21 июня. Этот самый длинный в году день считался магическим, а ночь накануне обещала чудеса и волшебство. Празднование происходило во славу божества плодородия по имени Купало.

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С приходом христианства языческие боги постепенно были забыты, изменились и многие праздники, их сущность и дата, когда Ивана Купала отмечают. В церковном календаре день Ивана Купалы совпадает с рождеством Иоанна Крестителя (Предтечи), по старому стилю его отмечали 24 июня, а в современном календаре Ивана Купала отмечают 7 июля, что вообще не имеет никакой связи с летним солнцеворотом.

Традиции и гадания на Ивана Купала

Ночь на Ивана Купала считается магической. Только в купальскую ночь молодежи разрешалось резвиться, заигрывать друг с другом, целоваться и обниматься. Но после Ивана Купала парень должен был жениться на девушке, с которой он заигрывал. Согласно легенде, этой ночью играли свадьбу Купала и Марены - это символизировало союз мужского и женского начал, двух стихий (Купало - воплощение огня, Марена - воды).

Традиционно праздник Ивана Купала праздновали у реки. Подготовка к торжествам начиналась еще на рассвете. Ребята скашивали траву на лужайке, где предполагались все действа, готовили дрова для огромного ночного костра, приносили солому, которую нужно было обязательно украсть (из нее делали чучело Купала). Девушки плели венки из цветущих целебных трав - в том числе и из полыни, которая, по поверью, отгоняет нечисть. Несколько венков они плели себе, причем один был особенным, магическим: создавая его, девушка мечтала о парне, который ей нравится, и загадывала желание выйти за него замуж. Во время праздника она стремилась надеть его на избранника, а вечером спускала на воду.

- рассказал мольфар Макс Гордеев эксклюзивно для УНИАН.

Также известно, что вечером девушкам только на Ивана Купала разрешалось снимать юбки и плахты и оставаться в нижней рубашке. В этот день было очень важно обливаться водой: изо рта, из горсти, из ковшика (если кто запасся им). Это означало, что участник праздника очищен не только огнем, но и водой - символом силы, энергии, здоровья. Еще это символизировало вызов дождя, чтобы не было засухи. Понятно, что облитые водой девушки в мокрых рубашках становились еще более привлекательными.

Гордеев предполагает, что им было холодно, а это служило еще одним поводом для ребят обнять их, согревая. В течение праздника все веселились, пели, водили хороводы, устраивали застолье: приносили хлеб, пироги, вместе варили из злаков (ячневую или пшеничную) кашу, жарили яичницу. Скорее всего, на Ивана Купала употребляли слабый алкоголь - пиво или брагу (о водке в исторических источниках упоминаний нет).

Кульминация праздника наступала вечером. Со скошенной утром и высушенной за день травы девушки сооружали два чучела - Купала и Марены. После заката их сжигали на костре, что символизировало свадьбу. Затем пары - ребята, взявшись за руки, прыгали через огонь, причем перепрыгивать нужно было не через дым или уголь, а именно через пламя. Люди верили, что огонь обладает целебной мощной силой - таким образом они проходили обряд очищения от прошлого и вместе были готовы к новой жизни.

Сейчас через купальский костер прыгают все: и дети, и люди в одиночку, и не близкие друг другу взрослые. Считалось, что купальской ночью распускается цветок папоротника. Люди верили, что тот, кто встретит цвет папоротника на своем пути, не узнает бед и горя и даже сможет обрести магические способности.

Для того чтобы получить счастье, необходимо было сорвать цветок, и со всех ног мчаться из леса, иначе можно стать жертвой леших или русалок. Цветок ищут все, но находят только парами, причем увидеть его могут только по-настоящему влюбленные. Праздник завершался пусканием венков на воду. Девушки спускали венки (символ обручального кольца) со вставленной в него свечой на воду, загадывая желание, - как правило, выйти замуж за любимого. Вода забирала желание, и девушка верила, что оно сбудется. Если венок тонул, это был плохой знак. После празднования Ивана Купала ребята начинали сватать своих избранниц, и приходило время подготовки к свадьбе.

Как гадать 7 июля на любовь - варианты

Мольфар предлагает три способа проверенных гаданий, которые точно помогут вам обрести свое счастье:

По кругам на воде - вечером набрать в миску воды, загадать желания, шепотом проговорить его и бросить в воду небольшой камешок, потом посчитать круги. Парное количество - желание сбудется, непарное - увы.

- вечером набрать в миску воды, загадать желания, шепотом проговорить его и бросить в воду небольшой камешок, потом посчитать круги. Парное количество - желание сбудется, непарное - увы. По папоротнику - в полночь сорвать веточки папоротника по числу мужчин, на которых хочется погадать, отнести растение к реке и опустить на дно, прижав рукой. Веточка, которая всплывет раньше остальных, укажет на избранника по судьбе.

- в полночь сорвать веточки папоротника по числу мужчин, на которых хочется погадать, отнести растение к реке и опустить на дно, прижав рукой. Веточка, которая всплывет раньше остальных, укажет на избранника по судьбе. По венку - вечером собрать полевые цветы, сплести из них венок и загадать желание. Пустить по воде - венок поплыл по течению - желание сбудется, а если присоединился к берегу или утонул - это может означать, что желание не сбудется или девушка в этом году не выйдет замуж.

Ночь с 6 на 7 июля считалась лучшим временем для гадания на жениха. Девушки пытались узнать, кого же им готовит судьба за мужчин.

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