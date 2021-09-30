Три знака Зодиака любят говорить только о себе.

Астрологи составили рейтинг знаков Зодиака, которые являются самыми самовлюбленными. Их мало интересует чужая жизнь, главное, чтобы они были в центре внимания.

Дева

Их нарциссизм проявляется в том, что они считают себя самыми умными. Они найдут тысячу способов доказать, что вы глупее их. Также они всегда стремятся к совершенству, поэтому в партнеры выбирают себе идеальных людей. Но им нужно быть готовыми к тому, что при всей своей идеальности они слегка будут не дотягивать до Дев.

Телец

Тельцы обладают невероятной харизмой, поэтому считают, что все внимание должно быть приковано только к ним. Есть в них и минусы. Например, Тельцы не умеют сострадать. Их беспокоят только собственные проблемы, поэтому даже не пытайтесь изливать им душу.

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Лев

Львы зациклены на себе, на своей внешности и здоровье. Они делают все для того, чтобы сиять ярче всех. Их мало волнует мнение других людей, так как они считают себя умнее. Более того, они максимально делают для того, чтобы комфортно жить. И, кстати, за счет других людей тоже. Им нравятся подарки, внимание, забота. Вот только отдавать много взамен они не готовы.

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Автор: Диана Могилевич