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Астрологи назвали три знака Зодиака, которые летом 2023 года будут купаться в деньгах. На работе их ждет повышение зарплаты, а кого-то - даже премия.

Козерог

Согласно мнению астрологов, с финансами у Козерогов вообще не будет проблем. Перед ними поставят задачи, с которыми они с легкостью справятся. Увидев нужный результат, начальство решит повысить зарплату Козерогам, а также вознаградит их хорошей премией. Поэтому уже в конце июня представители этого зодиакального созвездия могут порадовать себя чем-то приятным и дорогим. Не жалейте денег на свои удовольствия.

Телец

В вашей компании может возникнуть определенная проблема, которая потребует быстрой реакции и смекалки. Именно в этот момент вы можете предложить начальству выход из ситуации, благодаря чему ваша компания будет спасена, а вы станете лидером в команде. В итоге вы можете попросить у руководства повышение в должности и новый уровень зарплаты. Вам не откажут!

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Дева

В июне Девы могут найти новый источник дохода. Возможно, вы начнете зарабатывать на своих хобби. Плюс ко всему вы умеете копить деньги, поэтому совсем скоро вам удастся приобрести недвижимость или машину. Однако будьте осторожны, чтобы не попасться на удочку мошенников. В целом июнь будет очень благоприятным для вас в финансовом плане.

Напомним, только 5 знакам Зодиака будет везти во всем в июне.

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