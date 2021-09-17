С этими людьми неприятно общаться.

Астрологи назвали пять самых токсичных знаков Зодиака, которые как вампиры высасывают из окружающих всю энергию. Лучше не попадаться в их сети, чтобы потом не разочаровываться.

Овен

Овны считают, что они во всем правы. Для них существует только их собственное мнение и все. Если же вы посмеете ему противоречить, то будьте готовы к масштабным скандалом, которые закончатся для вас позором.

Скорпион

У этих людей непростая судьба из-за их сложного характера. Весь свой "яд" они выплескивают на людей только для того, чтобы выпустить пар. То есть, вы можете даже не смотреть в их сторону, но если случайно попадете под горячую руку, то страха они на вас нагонят.

Козерог

Это прямой знак Зодиака, который никогда не думает о том, что можно говорить, а что - нет. Порой своими словами они делают очень больно близким людям. Но, кажется, что их это совсем не волнует. Правда во всем!

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Близнецы

Близнецы обладают очень острым языком. Они любят троллить людей, указывая на их недостатки. Если вы пришли на работу в грязной футболке, Близнецы обязательно вам об этом скажут. Да так, что об этом будут знать все.

Дева

Девы привыкли всех критиковать. Для них важно, чтобы все было идеально. И если вы не совпадаете с картинками из их мечт, то они обязательно вам на это укажут. В общем, эти люди выедают мозг чайной ложечкой.

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Автор: Диана Могилевич