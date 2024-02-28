У каждого человека есть свой защитник.

Мольфар Макс Гордеев назвал Архангелов каждого знака Зодиака. Узнайте, какая божественная сила вас защищает и ведет по жизни.

Овен (21 марта - 19 апреля): Архангел Михаил

Архангел Михаил, великий воин света, сопровождает Овна в его жизненных битвах. Под его невидимым мечом рождается страсть к действию, стойкость и решительность. Михаил вливает в Овна свою силу и защиту, помогая преодолевать препятствия с героическим налетом. Энергия этого Архангела наполняет Овна жизненным энтузиазмом и дарит ему силу первого знака Зодиака - быть первым в своем деле.

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Телец (20 апреля - 20 мая): Архангел Ананьел

Архангел Ананьел, ангел нежности и терпения, оберегает Тельца своим милосердием. Сила Ананьела раскрывается в заботе, которую Телец испытывает к окружающим, и в умении находить радость в моменте. Под его крылом, Телец проявляет стойкость, сохраняя умиротворение и ценя земные удовольствия. Этот Архангел наполняет Тельца гармонией и внутренней устойчивостью.

Близнецы (21 мая - 20 июня): Архангел Рафаил

Архангел Рафаил, целитель и предсказатель, сопровождает Близнецов в путешествии знаний и общения. Под его мудрым взглядом Близнецы открывают в себе невероятные способности к обучению и общению. Рафаил поддерживает их стремление к познанию мира и помогает находить гармонию в своих дуальных характерах. Энергия этого Архангела стимулирует ум и раскрывает потенциал интеллекта Близнецов.

Рак (21 июня - 22 июля): Архангел Гавриил

Архангел Гавриил, ангел защиты и любви, наполняет сердце Рака своей нежной силой. Сила Гавриила проявляется в преданности семье и в исключительной чуткости к чувствам других. Под его крылом Рак раскрывает в себе творческие способности, становится защитником тех, кого любит, и создает уют в своем доме. Энергия Гавриила вдохновляет Рака на гармонию в отношениях и выражение любви.

Лев (23 июля - 22 августа): Архангел Ариэль

Архангел Ариэль, повелитель природы, наполняет Льва своей энергией величия и творческого вдохновения. Под его крылом Лев обретает силу лидерства и выдающегося самовыражения. Сила Ариэля раскрывает во Льве таланты и помогает им воплощать свои амбиции в жизнь. Архангел Ариэль поддерживает Льва в стремлении к уникальности и яркому восхождению.

Дева (23 августа - 22 сентября): Архангел Метатрон

Архангел Метатрон, ангел-записыватель, вдохновляет Деву на путь самопознания и порядка. Под его мудрым влиянием, Дева развивает свои организаторские и аналитические навыки. Сила Метатрона стимулирует Деву к творчеству, а также к эффективному управлению своей жизнью. Архангел Метатрон наполняет Деву энергией стремления к духовному росту и поиску истины.

Весы (23 сентября - 22 октября): Архангел Анаэль

Архангел Анаэль, ангел любви и красоты, наполняет Весы своей энергией гармонии и эстетики. Под его крылом Весы обнаруживают в себе способность создавать гармонию в отношениях и в окружающем мире. Сила Анаэль вдохновляет Весы к изучению искусства и стремлению к справедливости. Архангел Анаэль поддерживает Весы в поиске баланса и красоты в жизни.

Скорпион (23 октября - 21 ноября): Архангел Самаэль

Архангел Самаэль, ангел судного дня, наполняет Скорпиона своей энергией устойчивости и трансформации. Под его крылом Скорпион находит в себе силу преодолевать трудности и проходить через внутреннее преобразование. Сила Самаэля вдохновляет Скорпиона на глубокое понимание жизни и мистические аспекты своей сущности. Архангел Самаэль помогает Скорпиону раскрыть свою внутреннюю мудрость и преобразиться.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря): Архангел Ханаэль

Архангел Ханаэль, ангел покровитель природы, наполняет Стрельца своей мудростью и духовной свободой. Под его мудрым руководством Стрелец стремится к пониманию истины, открывает в себе способность к восприятию мира во всей его красоте и разнообразии. Сила Ханаэля вдохновляет Стрельца к исследованию различных культур, путешествиям и стремлению к духовному развитию.

Козерог (22 декабря - 19 января): Архангел Кассиэль

Архангел Кассиэль, ангел трансформации и восхождения, направляет Козерога к достижению высоких целей. Под его покровительством, Козерог проявляет в себе терпение, стойкость и стремление к самосовершенствованию. Сила Кассиэля поддерживает Козерога в стремлении к долгосрочным достижениям, а также к трансцендентальному росту. Архангел Кассиэль вливает в Козерога энергию стремления к высшим сферам.

Водолей (20 января - 18 февраля): Архангел Уриэль

Архангел Уриэль, ангел света и истины, наполняет Водолея своей энергией креативности и интеллекта. Под его крылом, Водолей обнаруживает в себе способность к инновациям и социальной справедливости. Сила Уриэля вдохновляет Водолея на создание новаторских идей, а также на стремление к общественным изменениям. Архангел Уриэль поддерживает Водолея в его усилиях делать мир лучше.

Рыбы (19 февраля - 20 марта): Архангел Гавриил

Архангел Гавриил, ангел воды и интуиции, наполняет Рыб своей энергией гармонии и сострадания. Под его покровительством, Рыбы развивают в себе творческую и духовную сторону. Сила Гавриила открывает в Рыбах уникальные способности к восприятию мира и вдохновляет на стремление к искусству. Архангел Гавриил поддерживает Рыб в их духовном путешествии, стимулируя их к выражению внутренней гармонии и любви к миру.

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