Гороскоп болезней расскажет всем знакам, какие опасности подстерегают вас на этой неделе.

Звезды и планеты предсказывают не только наше будущее, но и состояние здоровья в ближайшие дни. Гороскоп здоровья подскажет всем знакам зодиака какие опасности поджидают вас на этой неделе, и как защитить себя от возможных недугов.

Овен

Овнам на этой неделе нужно беречь горло. Не пейте холодных напитков, откажитесь от мороженого и регулярно полощите горло с травяными сборами. Также большую опасность для вас представляет сигаретный дым.

Телец

Это хорошая неделя для посещения врача, профилактических обследований и составления схемы лечения. Анализы и диагнозы в этот период будут очень точными. Однако самолечение и лечение народными средствами не будут эффективными.

Близнецы

У Близнецов многое зависит от их действий на этой неделе. Если вы не будете предпринимать никаких действий, то ваше здоровье не улучшится. Любые изменения образа жизни, привычек и распорядка дня пойдут на пользу и улучшат самочувствие.

Рак

На этой неделе энергия будет переполнять вас, а усидеть на одном месте будет сложно. Гороскоп обещает вам успех в занятиях спортом, но предостерегает от травм и перенапряжения. Ракам часто будет не хватать концентрации и собранности. Особенно опасно для вас водить машину.

Лев

Гороскоп рекомендует вам проводить больше времени на свежем воздухе и чаще гулять. Это наполнит вас энергией и значительно улучшит самочувствие, даже если погода не способствует прогулкам. Постарайтесь ни с кем не ссориться и не учавствовать в конфликтах – берегите нервную систему. По возможности откажитесь от мяса на несколько дней.

Дева

Звезды предупреждают вас об усилении реакций на лекарства. Возможно появление аллергии и учащение побочных эффектов. Не рекомендуется пробовать новые продукты питания и косметические средства – возможна негативная реакция организма. Во вторник опасайтесь простуды.

Весы

Звезды обеспечат вам хорошее самочувствие, если вы не будете рисковать и соблюдете правила гигиены. Не слушайте никаких советов в сфере здоровья, кроме рекомендаций врача. Операции и медицинские процедуры рекомендуется проводить в среду и четверг.

Скорпион

Хорошая неделя для ухода за кожей лица и тела. Вам пойдут на пользу любые маски, пилинги и массажи. В начале недели возможны скачки артериального давления. На выходных берегите ноги – носите удобную обувь без каблуков.

Стрелец

Читайте также5 знаков Зодиака среди женщин, на которых чаще всего женятсяСамым уязвимым местом Стрельцов на неделе будет спина. Не поднимайте тяжелые вещи и не носите сумки на одно плечо. Если у вас сидячая работа – постарайтесь делать разминку каждый час. Хороший период для массажа.

Козерог

Распорядок дня будет сильно влиять на самочувствие. Обязательно ложитесь спать в одно и то же время и достаточно отдыхайте. В пятницу и на выходных рекомендуется есть легкую растительную пищу или сделать разгрузочный день. В среду и четверг берегите почки.

Водолей

На этой неделе звезды рекомендуют вам отказаться от мяса, даже если вы не являетесь вегетарианцем. Постарайтесь есть больше сезонных продуктов, орехов и семечек. На выходных будет полезно отказаться от кофе, сигарет и алкоголя – вы сразу почувствуете сильное облегчение.

Рыбы

На этой неделе Рыбы могут часто чувствовать слабость и недомогание, головную боль, головокружение. Это связано со сменой погоды и нервными переживаниями. Звезды советуют вам по возможности взять небольшой отпуск или хотя бы уединиться на выходных на природе.

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Автор: Екатерина Пулатова