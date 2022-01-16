Гороскоп Водолей на январь 2022 / depositphotos.com

Звезды в январе сулят Водолеям полное раскрытие потенциала. Именно сейчас Вселенная к вам благосклонна, поэтому, если выберете правильную тактику, то сможете реализовать даже самые смелые замыслы.

Гороскоп карьеры на январь 2022

Держите свои креативные идеи при себе / ua.depositphotos.com

Астрологи предупреждают, что большую часть месяца расположение планет будет неудачным, поэтому велики риски столкнуться с неприятностями. Лучшее, что вы можете сделать - заниматься текущими делами и не начинать ничего нового. Если есть возможность, до 20 числа возьмите отпуск.

В случае, если отдыхать не получится, старайтесь решать задачи с творческой точки зрения. Идеями своими лучше не делиться - недоброжелатели могут присвоить их себе. 

Третья декада будет наиболее удачной для вас, поэтому все проблемы исчезнут, а положение на работе сдвинется с мертвой точки. Будьте морально готовы к любым переменам и тогда удача не заставит себя долго ждать.

Гороскоп любви на январь 2022

Вероятна встреча с мужчиной всей жизни / depositphotos.com

Одиноким Водолеям астрологи не рекомендуют активно искать себе половинку. Ретроградная Венера не пошлет вам хорошего партнера, скорее всего, любые попытки наладить личную жизнь не увенчаются успехом. С другой стороны, если отпустите ситуацию, то познакомитесь с судьбоносным человеком. Вам покажется, будто вы знакомы сто лет, и эта кармическая связь будет для вас очень комфортной.

Читайте такжеКозерог: гороскоп на январь 2022, предсказания для женщин земного знакаПредставители знака в стабильных отношениях столкнутся с ситуацией, когда нужно будет помогать друг другу. Вам необходимо научиться идти на диалог, обсуждать действия свои и партнера, учиться находить компромисс. Работайте над отношениями вместе с развивайте чувство эмпатии - вот, что советуют звезды.

Водолеи, которые находятся в браке, захотят большую часть времени побыть одни. Астрологи считают, что молча скрываться из виду - это плохое решение. Лучше заранее уведомить своих близких о таком намерении, иначе, ведомые переживаниями, родные люди не дадут вам отдохнуть.

Гороскоп здоровья на январь 2022

Берегите свое душевное состояние / фото ua.depositphotos.com

Звезды предупреждают, что, несмотря на удовлетворительное самочувствие, иммунитет не будет крепким. Поэтому важно следить за собой и не допускать утомления или переохлаждения - любая мелочь выбьет вас из колеи.

Лучший метод защиты - это проработка своих мыслей и ощущений, отслеживание реакций. Чаще напоминайте себе, что нерешаемых ситуаций не бывает и это лишь временные трудности. Если не справляетесь сами - сходите к психологу или в группу йоги, чтобы наладить душевное состояние с помощью специалиста.

Вместе с духовным уровнем прорабатывайте и физический - начните заниматься гимнастикой, запишитесь на массаж или к косметологу. Звезды обещают, что январь - благоприятный месяц для трансформаций.

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