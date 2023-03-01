В первом месяце весны по гороскопу у Раков - белая полоса.

Март 2023 будет у Раков спокойным и благополучным и принесет массу позитивных эмоций. У вас начнется белая полоса в жизни, захочется любить, путешествовать, отдыхать. Делайте то, что хочется - отложите пока в сторону дела и наслаждайтесь моментом.

Гороскоп карьеры на март 2023

Начало марта 2023 у Раков будет неоднозначным. Ваши мысли будут совсем не о работе, которая как-то начнет отходить на второй план. Не стоит об этом беспокоиться. Наоборот, сейчас как раз лучше перенести все важные рабочие задачи на потом. Скоро концентрация вернется и тогда сможете продуктивно поработать.

В конце месяца есть вероятность получить приятные известия - возможно, вас повысят или же отправят в долгожданную командировку. Вместе с тем звезды советуют все это время следить за своим внутренним настроем: если что-то будет даваться с трудом - не упорствуйте, значит, для этого будет другое время.

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Гороскоп любви на март 2023

Любовный гороскоп для Раков не обещает серьезных изменений, и это совсем неплохо. Если вы уже в отношениях, то они будут только улучшаться и крепнуть. Постарайтесь проводить больше времени с любимым человеком и детьми, и атмосфера в семье станет еще более теплой. Если есть возможность, поезжайте вместе в места своего детства, навестите родственников.

Также вторая половина марта обещает Ракам немного страсти. Если до этого вам казалось, что ваши отношения остыли, то весна докажет вам обратное - у вас начнется новый этап, и, вполне возможно, что вы даже задумаетесь о ребенке.

Гороскоп здоровья на март 2023

В марте 2023 на состояние здоровья огромное влияние будут иметь ваши эмоции. Они обещают быть позитивными, но учитывая, насколько вы сами по себе эмоциональны, есть риск, что у вас появятся ненужные мысли и тревожность. Не позволяйте себе волноваться сверх меры - лучше возьмите паузу и расслабьтесь. Например, накормите себя чем-то вкусным.

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