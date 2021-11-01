Астрологи советуют Ракам быть коммуникабельнее и выйти из раковины одиночества.

В этом месяце астрологический прогноз буквально кричит представителям водного знака о необходимости общения с людьми. Вы должны набраться сил и действовать решительно, обрастая полезными связями.

Гороскоп карьеры на ноябрь 2021

Первая неделя будет достаточно напряженной для Раков. Рабочий ритм окажется сумасшедшим, что пойдет вразрез с вашими желаниями. В начале ноября, вам, как никогда, захочется обратиться к своим чувствам, но сделать этого не выйдет - слишком много безотлагательных задач и обязанностей.

Начиная с 12 числа, на вас вдруг снизойдет озарение и вы сможете решить проблемы, которые давно вас волнуют. Период до 23 ноября - наиболее оптимальное время, чтобы реализовать все планы и идеи, пришедшие к вам раньше.

Общая финансовая ситуация месяца будет нейтральной - серьезных расходов не предвидится, но и прибыли сумасшедшей не будет. Главный урок, который нужно усвоить Ракам в ноябре - избегайте конфликтов на работе, иначе пожалеете об этом в будущем.

Гороскоп любви на ноябрь 2021

Одиноким Ракам астрологи обещают новые знакомства, причем, некоторые из них вполне могут перерасти в полноценный роман. Поддержка Венеры для вас обернется большим количеством внимания со стороны противоположного пола. Постарайтесь не потерять голову и сохранить внутреннюю стабильность.

Читайте такжеГороскоп на ноябрь 2021: астролог назвал везунчиков и неудачников месяцаПредставители знака, которые уже находятся в отношениях, захотят приключений и перемен. Звезды советуют не форсировать события и не требовать от партнера постоянного внимания, иначе, получив его, вам это всё наскучит. Влияние Луны 15 и 16 ноября может привести к ссорам в паре.

Семейные Раки должны обратить внимание на своих родных. Погода в доме полностью зависит от вашего поведения, так что, следите за своим настроением и постарайтесь быть эмпатичнее к окружающим.

Гороскоп здоровья на ноябрь 2021

С 1 по 11 ноября - благоприятный период, чтобы разобраться в себе. Используйте проверенные техники и медитации для очищения энергетики. Если волнуют какие-то страхи, можете сходить к психологу, только специалиста подбирайте тщательно.

Во второй декаде месяца оптимально заняться телом - запишитесь в тренажерный зал или на йогу. Для того, чтобы сохранить баланс и гармонию как внутри, так и снаружи, 15 и 16 числа избегайте общения с малознакомыми и токсичными людьми, а также не смотрите тяжелые фильмы и не читайте новости. В эти дни у вас повысится уровень сентиментальности и восприимчивости.

В конце месяца обратите внимание на свои почки, звезды говорят, что они потребуют внимания. Пейте больше жидкости, гуляйте на свежем воздухе. Если беспокоит или болит - идите к врачу, не откладывая. Причем, наиболее удачные для этого дни - 27 и 28 ноября.

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Автор: Кристина Кащавцева