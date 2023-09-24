Последние дни сентября подарят Весам хорошие новости.

Тарологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю (с 25 сентября по 1 октября). Раки получат подарки от судьбы, им очень повезет. А Тельцы рискуют понять, что не все в этом мире зависит от них. Что карты Таро сулят именно вам - расскажет таро-гороскоп ниже.

Овен

Для Овнов новая неделя начнется с веселья и приключений. Постарайтесь не думать о прошлом, воспоминания принесут лишь плохое настроение. Живите настоящим, ближайшие дни подарят вам немало хороших эмоций.

Телец

Карты Таро предупреждают Тельцов об опасности. Некоторые события случаются независимо от того, хотите ли вы этого или нет. Поэтому постарайтесь отстраниться от процессов, которыми вы не в силах управлять, тогда злой рок обойдет вас стороной.

Видео дня

Близнецы

Тарологи советуют Близнецам заняться добрыми делами. Посвятите максимум своего времени помощи близким. Кто-то из вашего окружения нуждается в поддержке, не будьте равнодушными.

Рак

Новая неделя приятно удивит Раков. Вас ждут подарки судьбы, случится что-то невероятное. К концу недели вы можете понять, что готовы начать новую жизнь.

Лев

Тарологи считают, что Львам придется провести много времени в одиночестве. Однако едва ли вам это понравится. Поэтому постарайтесь найти того, кто составит вам компанию на пути к счастью.

Дева

Девам невероятно повезет в финансовом плане. Однако другие сферы вашей жизни могут "просесть". Есть вероятность того, что вы серьезно поссоритесь со своей второй половинкой.

Весы

Последние дни сентября подарят Весам хорошие новости. Вы сможете развлечься, набраться сил и получить щедрую порцию позитива. Наслаждайтесь и не думайте о работе, она подождет.

Скорпион

Тарологи сулят Скорпионам встречу, которая может многое изменить. В среду или четверг вам нужно детально изучить все свои новые знакомства. Возможно, в вашу жизнь пришел очень важный человек.

Стрелец

С понедельника Стрельцов ждут хлопоты, которые не принесут им проблем, но покажутся слишком скучными. Однако к середине недели все изменится. Ваша жизнь вернется в русло развлечений и веселья.

Козерог

Карты Таро советуют Козерогам не заострять внимание окружающих на своих недостатках. Чаще себя хвалите и никому не позволяйте себя обижать. На этой неделе вам придется за себя постоять.

Водолей

Водолеям стоит немного притормозить. Постарайтесь не рубить с плеча, вы можете узнать, что не все было так, как вам твердили друзья. Если вы понимаете, кто именно вам лгал - просто вычеркните этого человека из своей жизни.

Рыбы

Карты Таро советуют Рыбам набраться решимости. Не ждите, что кто-то бросится решать ваши проблемы вместо вас. Начните разбирать "завалы", а помощь подтянется чуть позже.

Вас также могут заинтересовать новости: