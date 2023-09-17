Новая неделя подарит некоторым знакам Зодиака возможность найти счастье всей своей жизни.

Тарологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю (с 18 по 24 сентября). Овны рискуют сильно огорчиться, их ждут неприятные сюрпризы. А Девы взлетят выше неба, им суждено стать счастливыми и успешными. Что карты Таро сулят именно вам - расскажет таро-гороскоп ниже.

Овен

Овнам стоит готовиться к непростым испытаниям. Неделя начнется с проблем, а боль утраты заставит вас опустить руки. Дайте себе немного времени на грусть, а затем постарайтесь найти хоть что-то хорошее в своей жизни.

Телец

Тельцам стоит ждать хороших новостей. К середине недели ваше настроение будет прекрасным, ведь радостные события будут вас "преследовать" по пятам. Наслаждайтесь моментами счастья и не думайте о плохом.

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Близнецы

Эта неделя подарит Близнецам массу впечатлений, как приятных, так и не очень. Вы можете разочароваться в своей второй половинке. Но при этом вас ждет успех на работе.

Рак

Карты Таро сулят Ракам счастливые дни. Вы узнаете, что проблемы наконец-то решатся, это подарит вам уверенность в завтрашнем дне. Однако не расслабляйтесь, вам нужно не забывать о работе и своих обязательствах.

Лев

Новая неделя может ударить по Львам. На поверхность может всплыть какая-то интрига, которую вы плели. Это негативно отразится на репутации, "зализывать раны" лучше в кругу семьи.

Дева

Сказочный успех ворвется в жизнь Дев. Вы не сразу поверите своему счастью, это окажется большим сюрпризом. Срывайте с неба звезды и становитесь лучшей версией себя, все получится.

Весы

Тарологи советуют Весам проявить максимальную осторожность. Прислушайтесь к своей интуиции и не позволяйте врагам вас одурачить. Если вы сумеете раскрыть их план, то точно их победите.

Скорпион

Скорпионам стоит отложить все важные дела на конец недели. В понедельник и вторник уделите внимание своим друзьям и позвольте себе немного развлечься. После этого приступайте к работе.

Стрелец

Карты Таро сулят Стрельцам интересные приключения. В один момент вам покажется, что вы готовы к новой жизни. И это не просто так, наберитесь смелости и решитесь на глобальные перемены.

Козерог

Козерогов ждет невероятный успех на работе. Вы будете генерировать отличные идеи и точно получите шанс на повышение. Не стесняйтесь показывать свои навыки, а другие пускай завидуют!

Водолей

Водолеев новая неделя заставит многое переосмыслить. Возможно, вы решитесь разорвать отношения с человеком, который оказался лжецом. Сжигайте мосты и не сожалейте о поступках других людей.

Рыбы

Карты Таро советуют Рыбам отстраниться от событий, которые приносят им огорчение. Не пытайтесь исправить ситуацию, от вас ничего не зависит. Просто наблюдайте, судьба сама расставит все по своим местам.

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