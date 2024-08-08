Гороскоп на месяц по картам Таро: Тельцам - изобилие, Весам - справедливость

Не всем знакам крупно повезет.

Эзотерики составили гороскоп на август для всех знаков Зодиака. Август сулит новые события, перспективы и даже любовь некоторым знакам. А кому повезет меньше - узнайте в прогнозе.

Овен

Карта: Колесо Фортуны

Видео дня

В августе для Овнов наступает время перемен. Колесо Фортуны обещает неожиданные повороты событий и улучшение ситуации. Будьте готовы к неожиданным возможностям и изменению вашей судьбы. Примите перемены с открытым сердцем и настройтесь на позитив.

Телец

Карта: Императрица

Этот месяц для Тельцов будет временем роста и изобилия. Императрица указывает на успешные начинания и личное процветание. Используйте этот период для реализации творческих проектов и укрепления отношений с близкими. Вы будете окружены поддержкой и заботой.

Близнецы

Карта: Дьявол

Август принесет Близнецам испытания и необходимость освободиться от негативных влияний. Дьявол предостерегает от соблазнов и привязанностей. Постарайтесь избавиться от всего, что мешает вашему развитию и внутренней гармонии.

Рак

Карта: Звезда

Раки будут чувствовать вдохновение и надежду. Звезда символизирует новые перспективы и исполнение мечт. Используйте этот месяц для реализации своих планов и поиска новых возможностей. Оптимизм и вера в себя помогут достичь целей.

Лев

Карта: Сила

Август предоставит Львам шанс проявить внутреннюю силу и решимость. Сила предсказывает успех в трудных ситуациях и уверенность в собственных способностях. Показать лидерские качества и справиться с вызовами будет легко, если вы будете верить в себя.

Дева

Карта: Смерть

Для Дев август станет периодом трансформации и изменений. Смерть указывает на необходимость отпускания старого, чтобы освободить место для нового. Примите изменения как возможность для роста и обновления.

Весы

Карта: Справедливость

Весам предстоит месяц, когда справедливость и честность будут на первом плане. Эта карта предсказывает необходимость принятия важных решений и разрешения конфликтов. Будьте объективны и стремитесь к гармонии в отношениях.

Скорпион

Карта: Жрец

Август для Скорпионов будет временем поиска знаний и внутренней мудрости. Жрец указывает на важность духовного роста и получения новых знаний. Это хороший период для обучения и поиска своего пути.

Стрелец

Карта: Умеренность

Для Стрельцов август станет временем баланса и гармонии. Умеренность предсказывает необходимость сбалансировать различные аспекты жизни и избегать крайностей. Сохраняйте спокойствие и постарайтесь найти золотую середину в своих действиях.

Козерог

Карта: Башня

Август принесет Козерогам резкие изменения и неожиданные события. Башня символизирует разрушение старых структур и необходимость адаптироваться к новым условиям. Постарайтесь оставаться гибкими и использовать перемены как шанс для нового начала.

Водолей

Карта: Солнце

Для Водолеев август будет ярким и успешным месяцем. Солнце предсказывает радость, успех и позитивные перемены. Это отличное время для достижения целей, создания новых связей и наслаждения жизнью.

Рыбы

Карта: Луна

Рыбам предстоит месяц, наполненный интуитивными откровениями и эмоциональными переживаниями. Луна указывает на необходимость прислушиваться к своим внутренним ощущениям и интуиции. Будьте осторожны с иллюзиями и старайтесь видеть вещи такими, какие они есть.

Вас также могут заинтересовать новости: