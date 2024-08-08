Гороскоп на месяц по картам Таро: Тельцам - изобилие, Весам - справедливость

Эзотерики составили гороскоп на август для всех знаков Зодиака. Август сулит новые события, перспективы и даже любовь некоторым знакам. А кому повезет меньше - узнайте в прогнозе.
Овен
Карта: Колесо Фортуны
В августе для Овнов наступает время перемен. Колесо Фортуны обещает неожиданные повороты событий и улучшение ситуации. Будьте готовы к неожиданным возможностям и изменению вашей судьбы. Примите перемены с открытым сердцем и настройтесь на позитив.
Телец
Карта: Императрица
Этот месяц для Тельцов будет временем роста и изобилия. Императрица указывает на успешные начинания и личное процветание. Используйте этот период для реализации творческих проектов и укрепления отношений с близкими. Вы будете окружены поддержкой и заботой.
Близнецы
Карта: Дьявол
Август принесет Близнецам испытания и необходимость освободиться от негативных влияний. Дьявол предостерегает от соблазнов и привязанностей. Постарайтесь избавиться от всего, что мешает вашему развитию и внутренней гармонии.
Рак
Карта: Звезда
Раки будут чувствовать вдохновение и надежду. Звезда символизирует новые перспективы и исполнение мечт. Используйте этот месяц для реализации своих планов и поиска новых возможностей. Оптимизм и вера в себя помогут достичь целей.
Лев
Карта: Сила
Август предоставит Львам шанс проявить внутреннюю силу и решимость. Сила предсказывает успех в трудных ситуациях и уверенность в собственных способностях. Показать лидерские качества и справиться с вызовами будет легко, если вы будете верить в себя.
Дева
Карта: Смерть
Для Дев август станет периодом трансформации и изменений. Смерть указывает на необходимость отпускания старого, чтобы освободить место для нового. Примите изменения как возможность для роста и обновления.
Весы
Карта: Справедливость
Весам предстоит месяц, когда справедливость и честность будут на первом плане. Эта карта предсказывает необходимость принятия важных решений и разрешения конфликтов. Будьте объективны и стремитесь к гармонии в отношениях.
Скорпион
Карта: Жрец
Август для Скорпионов будет временем поиска знаний и внутренней мудрости. Жрец указывает на важность духовного роста и получения новых знаний. Это хороший период для обучения и поиска своего пути.
Стрелец
Карта: Умеренность
Для Стрельцов август станет временем баланса и гармонии. Умеренность предсказывает необходимость сбалансировать различные аспекты жизни и избегать крайностей. Сохраняйте спокойствие и постарайтесь найти золотую середину в своих действиях.
Козерог
Карта: Башня
Август принесет Козерогам резкие изменения и неожиданные события. Башня символизирует разрушение старых структур и необходимость адаптироваться к новым условиям. Постарайтесь оставаться гибкими и использовать перемены как шанс для нового начала.
Водолей
Карта: Солнце
Для Водолеев август будет ярким и успешным месяцем. Солнце предсказывает радость, успех и позитивные перемены. Это отличное время для достижения целей, создания новых связей и наслаждения жизнью.
Рыбы
Карта: Луна
Рыбам предстоит месяц, наполненный интуитивными откровениями и эмоциональными переживаниями. Луна указывает на необходимость прислушиваться к своим внутренним ощущениям и интуиции. Будьте осторожны с иллюзиями и старайтесь видеть вещи такими, какие они есть.