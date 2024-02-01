Узнайте, что февраль подготовил для вас.

Мольфар Макс Гордеев эксклюзивно для УНИАН составил прогноз на февраль 2024 года. Что ждет все знаки Зодиака по картам Таро - узнайте в детальном гороскопе.

Макс Гордеев в Instagram - instagram.com/maxgord

Овен

Гороскоп на февраль 2024 года для Овна предсказывает много неожиданностей. Благоприятным окажется этот месяц едва ли не очень, зависит от умения контролировать свои эмоции и находить баланс между необходимым и желаемым. Большинство представителей этого знака способны совмещать несколько дел и целей одновременно, это дает хорошие шансы на получение разнообразных выгод в личной жизни и финансовой сфере. Но стоит проявлять осторожность: некоторые планы довольно рискованные, их лучше отложить на февраль.

Видео дня

Благоприятные дни: 2, 5, 9, 11

Неблагоприятные дни: 8, 14, 18, 20

Что ждет Овна в феврале 2024 года

Первые дни наступившего месяца заложат вектор, по которому направят основные устремления Овнов. В это время не мешает замедлить скорость и основательно обдумать дальнейшую жизнь. Не исключено, что еще до окончания праздников поступит предложение, которое значительно изменит текущие планы и даже полностью перевернет привычные представления и принципы. Возможно, у кого-то стремительно сбудется заветная мечта, поступят невероятные известия издалека, появятся шансы переехать на жительство в другую страну или сменить профессию. Прекрасное время для постановки грандиозных целей, многие из них успешно будут достигнуты в будущем.

В середине и конце месяца рекомендуется наметить, чем важнее заняться в феврале, не оставляйте дела на самотек. Это позволит избежать путаницы и внутренних конфликтов.

Любовный гороскоп

Высокое эмоциональное напряжение может помешать принять взвешенные решения в первой половине месяца. Особенно это касается тех, кто еще не определился в личной жизни и занят поисками подходящего партнера. Рекомендуется вспомнить о самоуважении, грамотно расставить приоритеты и отпускать запутанные ситуации. С холодной головой решать проблемы легче. Отвлекитесь на другие дела, Притворись равнодушной, примените хитрость, если поклонник вами манипулирует.

У многих Овнов в феврале вероятны мимолетные романы, которые не закончатся ничем серьезным. Семейные представители знака могут быть втянуты в разборки родственников или друзей супругов. Займите нейтральную позицию и думайте прежде всего о своем благополучии. Заботьтесь прежде всего о муже и детях, не распыляйтесь на сплетни и домыслы о посторонних людях.

Деньги и карьера

В финансовых вопросах после праздников начнется чехарда, которая может немало напугать. Но не спешите впадать в панику, доверьтесь своей интуиции, и все быстро наладится. Не доверяйте слухам о надвигающихся денежных бедствиях на работе: снижении заработной платы, сокращении рабочих мест и других ужасах. Они окажутся ложными. Наоборот, февраль будет радовать реальными выгодными сделками и неожиданной прибылью. Особенно велики шансы обогатиться в последней декаде месяца. Если после Нового года финансовая подушка похудела, появится хорошая возможность ее пополнить.

Готовьтесь к сюрпризам: перестановкам в руководстве, реорганизациям, освоению новых должностных обязанностей. Февраль-прекрасное время для начала продвижения по службе. Фортуна способствует тем, кто работает в сфере ЖКХ, образовании, имеет творческую профессию: занимается музыкой, создает картины или пишет книги. Если вы давно мечтали о признании, оно может сойти буквально как гром с ясного неба.

Тем, кто ищет новую работу, рекомендуется обратить внимание на непривычные для себя сферы. Есть хорошая возможность найти любимое дело, кардинально изменить жизнь, развить в себе спящие таланты.

Здоровье

В феврале у Овнов возникнет нестабильность в нескольких системах организма. Возможны гормональные скачки, резкий набор веса или стремительное похудение. В первой половине месяца высок риск инфекционных заболеваний. Простуда сейчас может усугубить имеющиеся хронические патологии, поэтому важно беречься. В пылу погони за новыми ощущениями не нужно забывать о здоровом питании. Желательно ограничивать сладкое, продукты с высоким содержанием животных жиров и фастфуд. Отдавайте предпочтение рыбным блюдам, птице, сыру и овощам.

Острых проблем со здоровьем удастся избежать, если нормировать режим дня, высыпаться, регулярно гулять на свежем воздухе.

Телец

Начало года-перспективный период для Тельцов, гороскоп на февраль 2024 года прогнозирует развитие практически во всех сферах. Уже за новогодним столом многим представителям знака поступят полезные идеи, а до конца месяца можно будет оценить первые результаты. Разумеется, для этого придется потрудиться, но дисциплинированным Тельцам к этому не привыкать.

Благоприятные дни: 1, 2, 9, 16

Неблагоприятные дни: 10, 11, 17, 26

Что ждет Тельцов в феврале 2024 года

Тем, кто в прошлом году заложил основы какого-то масштабного проекта, стоит приготовиться к неожиданной выгоде или заманчивым предложениям. Например, появится возможность за бесценок приобрести или арендовать понравившуюся недвижимость для собственного предприятия. Большинство представителей знака могут рассчитывать на хорошие результаты в развитии деловых, дружеских и личных отношений.

Первая декада месяца потребует внимательного отношения ко всей поступающей информации. Важно не пропустить сведения, которые напрямую повлияют на благополучие. Не стоит конфликтовать и в штыки воспринимать критику со стороны. В середине и конце февраля звезды способствуют путешествиям, применению полученных знаний.

Любовный гороскоп

Первая и вторая декады февраля будут насыщены бурными событиями в личной жизни. У семейных пар и тех, кто давно состоит в отношениях, страсть разгорится с новой силой. Партнеры начнут проявлять повышенную заботу, возьмут на себя большую часть домашних обязанностей. У незамужних представителей знака есть все шансы получить в этот период предложение руки и сердца, а у одиноких - встретить нового обожателя.

Последняя неделя месяца ожидается более спокойной. В настоящее время хорошо планировать совместные поездки. Удачными окажутся заочные знакомства, только не стоит давать волю фантазии и бежать впереди паровоза, ожидая от таких коммуникаций все сразу. Отношения возможны, но сначала стоит как следует изучить претендента.

В любви Тельцам рекомендуется придерживаться проверенных жизнью стратегий: быть искренними, не рвать сгоряча связи по пустякам, проявлять больше нежности и терпения. Это вознаградится сторицей.

Деньги и карьера

Период способствует получению финансовой выгоды из неожиданных источников. Возможен крупный выигрыш в лотерею, прибыль от продажи какой-либо ветоши. Есть смысл перебрать вещи в доме, возможно, среди них найдется что-то перспективное в денежном плане. Не стоит пренебрегать сайтами объявлений, особенно тем, кто находится в затруднительном положении.

В феврале звезды способствуют открытию новых депозитов, инвестициям и другим финансовым вложениям с целью долгосрочной прибыли. Риски ожидаются низкими, о разрушениях можно не переживать.

Хорошее время, чтобы задуматься о смене вида деятельности. Второй месяц года обещает рост доходов тем, кто напрямую связан с движением денежных потоков: банковским служащим, кассирам в магазинах, экономистам и бухгалтерам.

Избегать рекомендуется сомнительных сделок с деньгами: микрозаймов, вложений в пирамиды, азартных игр. Получить прибыль от них и в другое время практически невозможно, а сейчас есть опасность потерять гораздо больше, чем обычно. С взятием кредитов тоже рекомендуется подождать. Лучше поискать возможность подделать.

Здоровье

В феврале повышенного внимания требует состояние сердца, суставов и костной ткани. Рекомендуется пройти профилактический осмотр у врача, принимать витаминно-минеральные комплексы, тщательно беречь организм от переохлаждения. Еще одна зона риска У Тельцов в сфере здоровья: зубы. Визит к стоматологу откладывать надолго не стоит, особенно если проблема уже есть.

Желательно с осторожностью относиться в этом месяце к различным оздоровительным практикам: ограничениям в питании, интенсивным спортивным тренировкам, обливанию ледяной водой. Организм не настроен сейчас на экстремальные сотрясения и может отреагировать не так, как от него ждут. Лучше уделить время йоге, медитациям и другим щадящим способам оздоровления. Полезно брать аскезы на отказ от вредных привычек, особенно от курения и употребления алкоголя.

Близнецы

В феврале на Близнецов обрушится шквал информации. Им будут звонить, писать сообщения, настаивать на личных встречах. Высокая социальная активность быстро принесет плоды. Близнецы начнут продвигать проекты, подписывать договор, заключать выгодные сделки. Воздушную легкость, присущую этому знаку, я рекомендую заменить на серьезный и взвешенный подход. Ведь в деловых кругах проявлять легкомыслие неуместно.

Благоприятные дни - 4, 9, 13, 21, 31.

Неблагоприятные даты-6, 11, 19, 29.

Что ждет Близнецов в феврале 2024 года

В феврале Близнецы будут полны энергии, это поможет одновременно решать множество задач. Не пропустите выгодных предложений в период с 3 по 7 февраля. От этого зависят ваши перспективы на ближайшие месяцы. Сочетание звезд 5 февраля обещает приятные сюрпризы в личной и деловой сфере.

Удачный день для старта новых проектов-19 февраля. Эта же дата подходит для инвестиций и составления планов на будущее. Будьте решительнее, не бойтесь впускать в свою жизнь новое, чтобы не упустить возможности, подаренные судьбой. Полезные знакомства, завязавшиеся в феврале, сослужат вам потом добрую службу.

Любовный гороскоп

Близнецы-интересные для окружения личности, которые привлекают к себе внимание. Да и сами они легко увлекаются, заводят новые знакомства. Представители знака умеют произвести приятное впечатление. Однако романы Близнецов редко бывают продолжительными. Развивать отношения им мешает нерешительность и непонимание того, чего они сами хотят.

Шансы найти вторую половину будут выше, если:

стать инициативнее, ведь под лежачий камень вода не течет; делать шаги навстречу партнеру, он это обязательно оценит; строить отношения на доверии, недосказанность и ложь способны развести даже крепкую пару.

Для женщин-Близнецов характерна разборчивость. Они вечно сомневаются при выборе партнера. Этим дамам редко удается встретить мужчину, который бы удовлетворил все их требования. Новогодние праздники сделают новые знакомства доступнее, а выбор шире. Ситуацией стоит воспользоваться, чтобы найти своего человека.

Мужчинам этого знака прежде всего нужно одержать победу над своими страхами и неуверенностью. Женщинам нравятся победители, постарайтесь произвести соответствующее впечатление. Во время первого знакомства не стесняйтесь продемонстрировать высокий интеллект, блестящее чувство юмора, воспитанность. Если избраннице понадобится помощь, будьте рядом, на нее это произведет впечатление.

Деньги и карьера

После новогодних праздников вам нужно как можно скорее влиться в работу. Ваша активность не останется незамеченной у начальства. Можете рассчитывать на премию или надбавку к зарплате. Не спешите тратить полученные деньги, подумайте, как ими лучше распорядиться. Составьте список всего, что вам мешает достичь финансового успеха, и постарайтесь устранить негативные факторы.

Избегайте длительных перекуров и пустой болтовни на рабочем месте. Даже небольшие паузы выбивают из колеи и мешают достичь результата. Найдите время для приобретения новых знаний и навыков, без этого невозможно выстроить хорошую карьеру. Начало года будет особенно удачным для людей, занятых юридической и преподавательской деятельностью.

Здоровье

Праздничные застолья могут не самым лучшим образом сказаться на вашем здоровье. желательно провести чистку организма с помощью облегченной диеты или суточного голодания. Период хорошо подходит для формирования полезных привычек. Попробуйте делать утром комплекс упражнений, проводите занятия в бассейне или спортзале 2-3 раза в неделю.

Организуйте правильный распорядок дня, чтобы вы могли восстанавливаться после напряженной работы. В сочетании со сбалансированным питанием эти меры помогут стать бодрее и энергичнее. Избегайте стрессов, оказывающих разрушительное воздействие на организм.

Близнецам свойственно пренебрегать своим здоровьем. Они могут с высокой температурой заниматься текущими делами, не замечать насморка, садиться за руль после бессонной ночи. Я советую людям этого знака беречь ресурсы и не нарушать технику безопасности.

Рак

Относитесь к любым испытаниям как к проверке на прочность. Если сейчас не сдадитесь, судьба преподнесет вам приятный сюрприз.

В самом начале февраля 2024 года Ракам очень важно четко осознать свои цели. Не сделав этого, вы растеряетесь и начнете бросаться из стороны в сторону. Выбрать основное направление движения вам будет проще всего 1-2 февраля, в дни пребывания Луны в знаке Рыбы. Не пугайтесь, если сначала что-то пойдет не так. Со временем ситуация выровняется, и вы без помех сможете получить то, о чем давно мечтали.

Благоприятные дни для Рак в феврале 2024 года: 1, 9, 13, 18, 28.

Неблагоприятные дни: 4, 8, 10, 22.

Что ждет Раков в феврале 2024 года

Благодаря положительному влиянию планет в феврале 2024 года вы сможете принять ряд важных решений, которые благоприятно скажутся на вашей жизни. Не исключено, что вы увидите вещий сон и увлечетесь чтением эзотерической литературы.

В первой декаде месяца благоприятное расположение Солнца и урана сделает вас более выносливыми и настойчивыми. В эти десять дней вы сможете с легкостью отстоять свою точку зрения в любом споре. Вторая декада февраля пройдет под влиянием Венеры. Это время отлично подходит для того, чтобы устроить себе второй медовый месяц.

В последнюю треть месяца жизнь проверит вас на прочность. Из-за неблагоприятного воздействия Плутона Вы можете столкнуться с рядом проблем. Если вы не испугаетесь и достойно выдержите испытание, то получите от судьбы неожиданный и приятный подарок.

Любовный гороскоп

Не давите на партнера слишком сильно, не заставляйте его делать то, что ему не нравится. Помните, некоторое время он будет готов терпеть, но потом неожиданно взорвется и в самой неприятной форме выскажет вам свое возмущение. Причиной этой вспышки станет ретроградный Юпитер, находящийся в созвездии Льва. Чтобы избежать подобного конфликта, не ограничивайте свободу любимого человека, не мучайте его подозрениями, не мешайте заниматься любимыми делами.

Романтическое знакомство в этом месяце не подарит много радости. Сначала новый партнер покажется вам более чем привлекательным, но уже довольно скоро выяснится, что недостатков у него гораздо больше, чем преимуществ. Если вы не хотите сожалеть о сделанном, не вступайте в новые отношения хотя бы до начала последней декады февраля и ни в коем случае не пускайтесь в авантюры 10-го числа.

Деньги и карьера

Финансовое положение Раков в феврале 2024 года обещает быть вполне благоприятным. Не исключено, что в самом начале месяца вам выплатят хорошую премию или повысят заработную плату. Продумайте заранее, как вы потратите полученные средства. Звезды советуют потратить большую их часть на обучение, покупку необходимых в хозяйстве вещей или подарки самым близким людям.

В последние дни февраля вы решите опробовать новые методы работы, но, к сожалению, другие члены коллектива не захотят вас поддержать. Не расстраивайтесь и не сыпьте упреками. Начните воплощать свои планы в жизнь самостоятельно.

Здоровье

В первую декаду февраля особенно результативными будут процедуры по укреплению волос - запишитесь в парикмахерскую или самостоятельно сделайте питательную маску. 5 и 6 февраля, когда Луна будет находиться в знаке Тельца, особенно уязвимым станет позвоночник, поэтому постарайтесь не поднимать тяжестей и снизьте физические нагрузки. 8 февраля у вас обострится интуиция и, возможно, возникнет ощущение сильной тревоги. Чтобы снять эмоциональное напряжение, устройте вечер ароматерапии.

Во второй декаде месяца ваш иммунитет будет ослаблен, а потому велика вероятность простудиться. Не исключено обострение хронических болезней. Чтобы поддержать организм, добавьте в рацион продукты, содержащие витамин С-лимон, капусту, щавель, шпинат, апельсины и тому подобное.

В последнюю неделю этого периода Солнце перейдет в созвездие Рыбы. В это время проявляйте особую осторожность, принимая новый лекарственный препарат, также внимательнее отнеситесь к выбору косметики и средств личной гигиены. Такая предусмотрительность поможет избежать аллергии. 15 февраля откажитесь от занятий спортом и постарайтесь не переутомляться на работе.

Лев

Откройте себя для чего-то нового, неизведанного. Позвольте переменам войти в вашу жизнь.

В дни растущей Луны вам будет сложно принимать важные решения и сопротивляться оказываемому давлению. Однако постарайтесь найти в себе силы для борьбы с обстоятельствами, иначе вы рискуете попасть в неприятную ситуацию. За поддержкой обращайтесь к старым друзьям. Сейчас они охотно окажут вам как психологическую, так и материальную помощь.

Благоприятные дни для Льва в феврале 2024 года: 3, 8, 15, 21, 24.

Неблагоприятные дни: 1, 7, 19, 26.

Что ждет Льва в феврале 2024 года

Благодаря влиянию Юпитера, Солнца и Луны Первая декада февраля будет полна ярких событий. Однако неблагоприятное расположение Марса в знаке Рыб предостерегает Львов не совершать опрометчивых поступков и не ввязываться в авантюры. 8 и 9 февраля у вас может возникнуть конфликт с родственницей женского пола. Не переходите на повышенные тона и избегайте резких высказываний.

В начале второй декады месяца больше внимания уделяйте детям. Благоприятное воздействие Меркурия даст вам возможность установить с ними по-настоящему доверительные отношения. С 10 по 15 февраля вы будете с легкостью усваивать новую информацию. И если вы давно хотели записаться на образовательные курсы, то самое время воплотить эту мечту в жизнь.

19 - го числа из-за напряженного аспекта между Лилит и Луной вас могут охватить ложные сомнения и страхи. Ничего не бойтесь: удача на вашей стороне. И если вы планировали на этот день важное мероприятие, не отказывайтесь от его проведения. В последнюю декаду февраля 2024 года, на аспекте Венеры и Сатурна, вы можете несколько пересмотреть свои взгляды на жизнь. В этот период у вас появятся новые приоритеты и цели.

Любовный гороскоп

Партнер, отношения с которым завязались недавно, расскажет вам о себе много нового. Однако истинные его переживания так и останутся для вас тайной за семью печатями. Виной подобной скрытности станет Солнце, которое не выйдет из знака Водолея вплоть до третьей декады февраля.

Львам, состоящим в браке, стоит проявить изрядную долю терпимости. Пусть партнер говорит глупости и совершает опрометчивые поступки. Давайте ему советы, но ни в коем случае не навязывайте своего мнения, особенно в грубой форме. Предположительно, 22 февраля, вам захочется расставить все точки над "i". Не идите на поводу у этого желания, если не хотите оказаться втянутыми в затяжную ссору.

Деньги и карьера

В первой половине месяца не давайте коллегам никаких обещаний. Если вы начнете бросать слова на ветер, то очень быстро обретете репутацию человека ненадежного. 24 и 25 февраля, находясь на Луне в знаке практического Козерога, избегайте общения с людьми с высоким высокомерием. Ради забавы они могут втянуть вас в бессмысленное соревнование, которое вы непременно проиграете.

Львам, занимающим руководящие должности, не стоит быть чрезмерно строгими. Жестко критикуя подчиненных, вы не добьетесь ничего хорошего. Боясь допустить ошибку, работники перестанут проявлять инициативу, вследствие чего производительность труда резко упадет. Что бы ни случилось 10 февраля, не устраивайте публичного "разбора полетов". Только Позвольте себе разрядиться подобным образом, и ваш авторитет резко упадет.

Здоровье

Первая декада февраля пройдет под влиянием Нептуна и Черной Луны, которые одарят вас отличным настроением и прекрасным самочувствием. Энергии будет так много, что вы будете готовы перевернуть горы. 10 и 11 февраля, когда Луна будет находиться в знаке Рака, вы станете слишком уязвимыми и обидчивыми, а это может негативно сказаться на нервной системе и привести к спазмам желудка. Чтобы избежать подобного недомогания, сведите к минимуму общение с окружением, а лучше проведите эти два дня в одиночестве.

Вторая декада месяца подходит для профилактики болезней органов зрения - хотя бы 10-15 минут в день делайте гимнастику для глаз. Если вы работаете за компьютером, через каждые два часа закрывайте глаза на одну-две минуты. Употребляйте больше молочных продуктов и моркови, ведь они содержат витамины, укрепляющие зрение.

19 и 20 февраля 2024 года подходят для посещения парикмахерской и массажного кабинета. После 21-го числа на вас усилится влияние Марса. Это прекрасное время, чтобы записаться в фитнес-клуб или спортзал. Однако период с 26 по 28 февраля может оказаться травмоопасным. Будьте предельно внимательны в эти дни, чтобы избежать ударов и повреждений.

Дева

Главная задача рожденных под знаком Девы на февраль 2024 года - не забывать, что дипломатия это залог успеха в любом деле, а тонкому искусству компромиссов можно научиться.

Что ждет Дев в феврале 2024 года

Девы в феврале 2024 года могут столкнуться с необходимостью проявлять гибкость, что не свойственно это земному знаку. Залог успеха в последний месяц зимы - постижение нового, а в способности к обучению Девы не знают себе равных.

Вы будете склонны говорить людям правду прямо в глаза, не задумываясь о том, что они чувствуют, в период с 1 по 12 февраля, когда вы попадете под влияние Марса. Мало кому придется по душе такое бестактное поведение. Чтобы избежать больших ссор, старайтесь сдерживать себя. Каждый раз, прежде чем озвучить что-то неприятное, представляйте себя на месте того человека, которому вы решили высказать свое мнение.

6 и 7 февраля - неблагоприятные дни для приобретения домашнего животного. Наладить отношения с новым любимцем вряд ли удастся, он доставит вам много хлопот, так что вы будете очень разочарованы, о чем предупреждает Луна, которая напряженно аспектирует ваш знак.

Желание культурно обогатиться появится в период с 13 по 22 февраля, когда на вас начнет влиять Венера. Это хорошее время для посещения концертов, выставок, театральных представлений и других подобных мероприятий. Если не хотите выходить из дома, читайте художественную литературу.

Не поддавайтесь пустым мечтам В конце месяца. Хотите добиться поставленных целей? Действуйте! Проявите упорство, настойчивость и решительность. 23 или 24 февраля вы можете заручиться поддержкой друзей, если, конечно, почувствуете в этом необходимость.

Любовный гороскоп

Первая неделя февраля порадует Дев потенциальными возможностями и ощущением своего всемогущества в сферах личных отношений, но в конце недели, как раз на выходные дни, в интимную жизнь вмешается негативное влияние Луны. Вероятнее всего, партнеры одиноких Дев расстроят несоответствием тому идеалу, который нарисован в глубине души. Разочарование-сильнейший удар по отношениям, а потому постарайтесь отвлечься от предмета сердечных устремлений. Вернитесь к нему после 9 числа.

Уже с 12 февраля вы войдете под положительное влияние Венеры, и здесь возрастет вероятность получить интересные приглашения для совместных походов в кино, кафе и другие развлекательные заведения. Не отказывайтесь от удовольствия, так как ваша привлекательность будет особенно сильной вплоть до 21 февраля.

Семейных Дев в феврале ждут многочисленные хлопоты для решения бытовых вопросов и укрепления здоровья.обратите внимание на мужа и ближайшую родню. Во многом они способны оказать посильную помощь, но делают это недостаточно лишь из-за того, что привыкли к вашему лидерству и не хотят ущемить вашу гордость. Сдержите мощь высокомерных высказываний относительно их способностей. Результаты приятно удивят.

Деньги и карьера

В феврале 2024 года благодаря влиянию планет привычная прямота и бескомпромиссность Дев приобретут гипертрофированные формы. Вплоть до 12 февраля вы забудете о любой дипломатии. Не позавидуешь тем коллегам, которые попадут под прицел ваших суждений.

Первые две рабочие недели февраля постарайтесь избегать общения с начальством. Ваша откровенность может привести к непоправимым последствиям. Только с 15 февраля, вы будете иметь возможность уравновешенно соотносить силу своих слов с необходимостью ими сорить. Скажется покровительство Юпитера, которое начинает воздействовать на Меркурий, 12 числа, и продлится до 24 февраля. В этот период положительные стороны вашей непоколебимости проявятся в виде уважения со стороны коллег и тех сослуживцев, с которыми есть общие интересы.

Девам, которые действуют в свободном бизнесе, есть смысл использовать февраль для достижения поставленных ранее целей. Пробивные способности, подкрепленные твердой волей, выведут вас на выгодные позиции.

Здоровье

Посвятите период с 1 по 11 февраля профилактике заболеваний почек, а также лечению хронических недугов мочевыделительной системы, чему способствует ваш знак Венера. Вам следует исключить из рациона острые, соленые и жирные блюда, стараться пить больше жидкости. Из напитков самыми полезными окажутся зеленый чай и газировка. Если вы хотите проконсультироваться со специалистом, обратиться к нему следует 7 или 8 февраля.

Для хорошего самочувствия в период с 13 по 21 февраля, который пройдет под влиянием Марса, нужно чаще бывать на свежем воздухе. Бродите по заснеженным улочкам, отправляйтесь на лыжные прогулки, посещайте открытые катки и многое другое. если вы курите и хотите избавиться от этой привычки, то в указанный период шансы преодолеть зависимость высоки.

Весы

Экономьте силы для отдыха! Февраль потребует от Весов трудолюбия, которое лучше направить в вопросы личной жизни. Производственные дела никуда не пойдут, а душевное состояние и отношения с близкими представляют гораздо большую ценность длительного обретения.

Благоприятные дни в феврале: 1, 2, 10, 11, 28.

Неблагоприятные дни: 5, 6.

Что ждет Весов в феврале 2024 года

У вас может возникнуть конфликт в период с 1 по 8 февраля с кем-то из близких друзей из-за того, что этот человек завидует вам. Предположительно, она думает, что вы не заслужили многого из того, что у вас есть. Вам решать, стоит ли терпеть такое отношение к себе, или благоразумно поставить точку и разорвать такую странную дружбу. Но учтите: даже если вы простите своего приятеля, в не столь отдаленном будущем он может вам сильно навредить, о чем предупреждают Лилит и Плутон.

Вы можете добиться феноменальных результатов, если будете действовать последовательно и рассудительно, к чему в период с 10 по 20 февраля призывает Сатурн. Заранее просчитывайте каждый свой шаг. Избегайте рискованных действий. Если голоса разума и сердца не совпадают, прислушайтесь к первому, потому что интуиция в указанные дни будет слабой.

Поскольку в период с 21 по 28 февраля вы окажетесь под хорошим влиянием Меркурия, вы почувствуете влечение к новым знаниям. Можете заняться обучением как самостоятельно, так и записаться на соответствующие курсы. Обучение доставит вам одно сплошное удовольствие.

Если в последний зимний день вам поступит предложение посетить вечеринку или другое развлекательное мероприятие, не отказывайтесь, подсказывает ночное светило.

Любовный гороскоп

Управляемая Весами Венера находится в Козероге, образуя сочетание любви с трудолюбием и покровительствуя долгосрочным отношениям. За исключением первой декады, когда не является исключением деструктивное вмешательство Плутона в интимную жизнь Весов, весь февраль благоприятен для представителей этого знака.

Улучшение отношений коснется не только супругов, но и близких родственников. Даже если не удалось избежать конфликтов с ними, то после 11 числа вы можете завершить споры, сгладить недоразумения. Вторая половина февраля подходит для семейного отдыха.

Одиноким Весам не следует ожидать серьезных изменений. Вероятность новых знакомств не исчезла вовсе, но для их позитивного развития требуется время. Мимолетные романы не в почете у вашей небесной покровительницы, пока она в паре с Сатурном, но присутствие ретроградного Меркурия с 1 по 7 февраля может спровоцировать возвращение ваших бывших.

Деньги и карьера

Начало февраля для Весов связано с влиянием ретроградного Меркурия, поэтому не следует строить грандиозных планов. С 1 по 3 число Марс продолжает движение Козерога, заставляя вас избегать полной загрузки. 4 февраля, ситуация изменится, и Весы смогут работать в полную силу. К тому же с 7 февраля, начнет нарастать поддержка со стороны Урана и Сатурна, которая достигнет максимума до 9 числа и продлится до 18-го.

Потребность в отдыхе и развлечениях безопасно удовлетворить в дни, 12, 13, 19 и 20 февраля, и уже здесь отдыхать на полную, не опасаясь за влияние праздников на работу. Наибольший успех ожидает представителей знака, чья деятельность связана с творчеством.

Стабильное материальное положение Весов будет обеспечено влиянием Меркурия, который вступит в силу с 21 числа и продлится до конца месяца. Если вы задумывались ранее об изменении рода деятельности, то именно последняя неделя февраля позволит не уходить в пустоту, а подобрать вариант работы, пригодный для самореализации.

Здоровье

Занятия спортом и физкультурой не рекомендованы вам в первую неделю февраля, на что указывает дисгармонично расположенный Марс. Не нужно бороться с апатией, охватившей вас в этот период. Лучше отдохните, хотя бы позвольте себе спать не менее 8 часов в сутки.

У вас не возникнет проблем со здоровьем в период с 9 по 19 февраля, который пройдет под защитой планет из дружественного знака Водолея. Не бойтесь посещать места большого скопления людей и при необходимости лечебные учреждения. Однако вы можете действительно проникнуться проблемой лишнего веса, начать употреблять различные биологически активные добавки или пить специальные чаи для похудения. Не нужно использовать эти методы борьбы с ненавистными килограммами, чтобы избежать серьезных проблем со здоровьем. Лучше запишитесь в танцевальную студию. Занятия танцами помогут вам быстро достичь результата.

Пора привести свои волосы в порядок, о чем в конце месяца напоминает Венера. Если у вас есть серьезные проблемы, посетите трихолога или дерматолога. Если просто хотите преобразований, запишитесь в парикмахерскую. Вам также будут полезны домашние процедуры по уходу за волосами, где нужно использовать кисломолочные продукты.

Скорпион

Наполняйте жизнь интересами! В феврале профессиональные и жизненные способности Скорпионов не только получат пищу для развития, но и выведут вас на новые высоты. Отбросьте то, что не вызывает живого интереса. Луна обещает быть богатой на увлекательные задания для интеллекта и на интересные головоломки судьбы. Ваша самооценка возрастет благодаря талантам и заслуженным победам.

Благоприятные дни в феврале 2024: 4, 5, 12, 13.

Неблагоприятные дни: 7, 8.

Что ждет Скорпионов в феврале 2024 года

Обращаться в банк и кредитные организации можно в период с 1 по 9 февраля, который пройдет под влиянием Плутона. Вам могут сделать выгодное предложение. Если у вас есть кредит или ипотека, попробуйте обратиться в банк с целью улучшения условий. Высока вероятность того, что сотрудники пойдут вам навстречу.

Вторая треть месяца окажется напряженным периодом, когда дел будет много. Однако если вы проявите упорство и организованность, то сумеете успешно с ними справиться, что подсказывает Марс, который активизирует ваш знак. Вам может помешать только перфекционизм, ведь заниматься улучшениями можно до бесконечности. Не попадитесь в ловушку своих высоких стандартов.

Вы станете заботливыми и милосердными в период с 19 по 28 февраля, о чем говорят планеты из дружественного знака Рыбы. Неудивительно, что люди станут тянуться к вам. Приготовьтесь к тому, что вам придется выслушивать чужие проблемы. Не бойтесь озвучивать свое мнение и давать советы: они окажутся уместными и могут помочь. Если устанете от задушевных бесед, возьмите тайм-аут. И проведите хотя бы один день ДОМА за чтением книг или просмотром любимых сериалов. 26 и 27 февраля как раз подходят для такого уединенного досуга, подчеркивает ночное светило.

Любовный гороскоп

Одинокие Скорпионы в феврале будут находиться на пике привлекательности. Луна обещает множество знакомств, в том числе и виртуальных. Практически весь февраль подходит для того, чтобы перевести их в реальные, назначить встречу тому, с кем вы находились только в переписке. Успех в поисках партнера неизбежен, но чрезмерная неразборчивость в личных связях не приведет ни к чему хорошему. Следует иметь в виду, что обаятельного и стремительного энтузиазма недостаточно для построения серьезных отношений.

Сатурн, воздействующий на Скорпионов с 1 по 10 февраля, предостерегает от чрезмерного доминирования над партнером, что в большей степени касается представителей этого знака, находящихся в сложившихся отношениях.

Семейные Скорпионы в начале месяца почувствуют влечение к противоположному полу. Сатурн рекомендует вести себя аккуратнее, потому что ваша половинка не всегда равнодушна к вашему флирту с посторонними. С 19 февраля возрастет ваша ответственность за дом и семью, что обусловлено влиянием Нептуна на водные знаки. В то же время Юпитер поддержит начинание по улучшению быта.

Деньги и карьера

Пребывание Марса в созвездии Козерога придаст Скорпионам в начале февраля боевого настроения. Их амбициозность и целеустремленность будут направлены на повышение профессионального уровня. Личный интерес в результате дела окажется значительнее, чем похвала или материальные поощрения.

Второй покровитель Скорпионов, Плутон, не оставит вас без внимания с 1 по 9 февраля, обещая успехи с финансовой стороны. Однако в эти же дни следует опасаться производственного травматизма, обусловленного воздействием Луны на водную стихию знака.

Начиная с 11 февраля нагрузка покажется чрезмерной - и некоторые Скорпионы почувствуют потребность в изменениях. Избыточное воздействие Урана может временно лишить представителей этого знака интереса к основной работе, но уже с 21 числа, вступит в силу Юпитер.

Его влияние мобилизует ваш интеллект, а все наносное уступит место четкому пониманию планов и приоритетов. В качестве бонусов возможны такие сюрпризы, как протекция руководства или удачное слияние бизнеса.

Здоровье

Вам следует заняться профилактикой заболеваний опорно-двигательного аппарата в период с 1 по 10 февраля, который пройдет под воздействием Сатурна. Добавьте в свой рацион такие продукты, как рыба, орехи, молоко и т. д., Так как они содержат достаточно кальция.

7 и 8 февраля, когда Луна окажется в противоположном вашему знаку, - травмоопасные дни.

Даже если у вас есть признаки недуга, не следует обращаться к врачу в период с 12 по 19 февраля. Из-за негативного воздействия солнца и Урана вы рискуете попасть к недоверчивому специалисту, который назначит вам кучу малоинформативных анализов. Дождитесь окончания указанного периода.

Адаптивные возможности организма усилятся, вы станете гибче, поэтому ваш организм сможет легко подстроиться под любые новые условия в период с 20 по 28 февраля. Это благоприятное время для путешествий, а также участия в физкультурно-оздоровительных мероприятиях и спортивных соревнованиях.

Стрелец

Станьте настоящим Цезарем! Трудовая и интеллектуальная насыщенность февраля заставит Стрелков проявить чудо работоспособности. Неудивительно, что к концу месяца можно будет облегченно вздохнуть и подсчитать возможные доходы. В активе должны оказаться и найденные во время февраля деловые знакомства.

Благоприятные дни в феврале: 5, 6, 15, 16.

Неблагоприятные дни: 10, 11.

Что ждет Стрелков в феврале 2024 года

Настроение в период с 1 по 10 февраля могут омрачить мелкие неудачи. Не сосредотачивайте на них свое внимание, иначе вы погрузитесь в бесплодные и бессмысленные размышления, пытаясь понять истинную причину проблем, возникших в жизни, и застрянете на месте, чего и добивается Черная Луна. Вам нужно двигаться вперед, чтобы воплотить свои мечты в реальность.

Вы начнете излучать уверенность и оптимизм в период с 12 по 21 февраля, который пройдет под благоприятным влиянием Меркурия. Неудивительно, что вы без труда сможете убедить другого в чем угодно и легко обыграете оппонентов. Однако не игнорируйте отличное от вашего мнение. Прислушайтесь к собеседникам. Если они смотрят на то, что происходит иначе, это не значит, что они неправы. Предположительно, они смотрят под другим углом, и если вы последуете их примеру, вы увидите новые способы решения старых проблем.

Непросто будут складываться отношения с домочадцами, ведь период с 22 по 28 февраля пройдет под влиянием планет четвертого поля вашего гороскопа. Конфликты могут вспыхивать на ровном месте. Старайтесь контролировать свои негативные эмоции.

Любовный гороскоп

Занятость Стрелков в начале февраля практически не оставляет сил на романтические намерения. Новые знакомства и романы в жизни одиноких представителей этого знака вероятны, но будут происходить они не по вашей инициативе, а нехватка времени чревата разочарованиями. Отложите амурные дела на вторую половину месяца. Начиная с 18 числа под влиянием Урана, который стал в позитивный аспект с Юпитером, ваша интуиция обретет бронебойную силу и поможет отделить достойных претендентов от пустой породы.

С 11 числа появится возможность уделить больше внимания интимной сфере. Эксперименты, раскрывающие чувственность, наиболее продуктивно сложатся у тех Стрельцов, которые имеют постоянную пару.

Влияние Нептуна в большей степени скажется на семейных Стрельцах и проявится с 21 февраля. Главным занятием до конца месяца станет разработка финансовых планов. Грамотное распределение бюджета для крупного приобретения или планирования отпуска требует совещаний с близкими.

Деньги и карьера

С 1 февраля Меркурий движется по прямой, помогая Стрельцам работать в режиме многозадачности, для чего им придется активно совершенствоваться. Испортить позитивный настрой могут мелочи, обусловленные месячным воздействием, которое продлится до 10 числа.

Не стоит драматизировать ситуацию, поскольку с 11 февраля огненная стихия Стрельца получит поддержку Солнца. Откроются значительные финансовые перспективы. Можно работать и за двоих, если труд достойно вознаграждается.

18 февраля Юпитер будет составлять секстиль с Ураном, повышая восприимчивость и интуицию. Активное взаимодействие с коллегами и участие в коллективных мероприятиях, касающихся общественной жизни, даст шанс завязать полезные социальные связи. Вплоть до конца месяца высока вероятность командировок. В любом случае деловая активность Стрелка будет связана с движением и информацией.

С 25 числа Стрельцам рекомендуется сократить денежные расходы, исходя из того обстоятельства, что вскоре средства понадобятся для совершения действительно значительных покупок.

Здоровье

Во время лечения любого недуга вам лучше использовать методы нетрадиционной медицины, по крайней мере в первую неделю месяца, к чему призывает Хирон.

Период с 9 до 19 февраля - прекрасное время, когда ваше физическое и душевное состояние будет на высоте, подчеркивающей дневное светило. У вас может возникнуть желание научиться танцевать или всерьез заняться фитнесом. Обязательно сохраните этот порыв души, но увеличивайте нагрузку постепенно, чтобы избежать сбоев в работе организма.

Или 15 февраля отправляйтесь на лыжную прогулку. Вы прекрасно и с пользой для здоровья проведете время, о чем говорит Луна, которая хорошо влияет на ваш знак.

Заложенность носа в период с 21 по 28 февраля скорее будет свидетельствовать о развитой аллергии, чем о начале простудного заболевания, подсказывает Нептун. Поэтому, прежде чем записываться к врачу, проведите тщательную уборку в квартире, избавьтесь от мусора и пыли, в частности вещей-пылесборников. Если нос все равно будет заложен, обратитесь к отоларингологу. К тому же наиболее благоприятные дни для консультации - 24 и 25 февраля, когда вы попадете под защиту ночного светила.

Козерог

Встречаем небесных гостей! Стабильная картина устоявшихся ценностей и незыблемой внутренней константы в феврале обретет динамику удивительных перемен. Причина тому одна-временный приход двух планет в зодиакальное поле Козерога. В то время как Марс подталкивает к новым трудовым успехам, Венера заявляет свои права на личную жизнь. Воспользуйтесь их сильным влиянием!

Благоприятные дни в феврале 2024: 7, 8, 17, 18.

Неблагоприятные дни: 12, 13.

Что ждет Козерогов в феврале 2024 года

Разнообразить серые будни призывает Венера, которая активизирует ваш знак в период с 1 по 11 февраля. Начните посещать различные культурные и развлекательные мероприятия, выставки, театральные представления и многое другое. Если у вас есть творческие способности, примите участие в конкурсе талантов.

Вам захочется как можно быстрее добиться поставленной цели, однако обстоятельства не позволят этого сделать на неделе с 12 по 18 февраля. Не сдавайтесь, а проявите терпение и гибкость, что подсказывает Хирон, который влияет на ваш знак. Позвольте неблагоприятным внешним факторам самоустраниться, после чего сделайте повторную попытку.

Близким родственникам, особенно подросткового возраста, понадобится ваша поддержка 17 и 18 февраля. В эти дни не погружайтесь с головой в дела.

Заняться решением важного и сложного имущественного или финансового вопроса можно в оставшиеся дни месяца, когда вы попадете под влияние Плутона и урана. Причем вам желательно обратиться за консультацией к юристу, нотариусу или другому подобному специалисту, который даст вам дельный совет. А 26 и 27 февраля - соответствующие дни для получения онлайн-консультации, подтверждающей ночное светило.

Любовный гороскоп

Венера, пришедшая в гости, открывает яркие перспективы перед одинокими Козерогами. Период с 1 по 11 февраля очень удобен для встреч и новых знакомств. Имейте в виду, что Венера в Козероге покровительствует долгосрочным отношениям, а потому обретение любви предполагает уважение к чувствам партнера.

Заместитель Козерогов Сатурн продолжит доминировать в построении межличностных связей. Парам, которые успели укорениться в своих чувствах, придется заботиться и уделять внимание друг другу. Терпение и уступчивость будут особенно актуальными с 12 февраля, когда влияние Хирона усилит необходимость душевной близости.

Семейным Козерогам февраль сулит много приятных моментов, но без активного внимания к половинке не обойтись. Романтика не упадет с неба, даже если ваш брак со стажем. Двигаясь вместе, направьте усилия на поддержку родных людей, особенно представителей младшего поколения. Они как никогда нуждаются не только в вашем понимании, но, возможно, и в финансовой помощи.

Деньги и карьера

Февраль встречает двух небесных гостей в созвездии Козерога. Марс и Венера оказывают общее влияние на представителей этого знака, делая их более активными и значительными одновременно.

Влияние Марса сильнее всего проявится с 1 по 8 февраля, усиливая такие качества, как ответственность и целеустремленность. Тщательность Козерогов дойдет до педантизма и перфекционизма. Те, кто занимают руководящие позиции, взвесят на себя выше обычного, чем заслужат уважение подчиненных и коллег.

Естественным продолжением такого настроения станет несомненный финансовый успех, приметы которого начнут ощущаться уже во второй декаде, начиная с 10 февраля. Материальный успех будет сопровождать Козерогов в любых начинаниях благодаря воздействию солнца, которое находится в это время во 2-м доме.

21 февраля, и к концу месяца Козерог окажется под царственным влиянием Юпитера. Приветствуются крупные инвестирования, которые помогут приумножить капиталы.

Здоровье

Вы будете надежно защищены от недугов, травм и плохого настроения, о чем в период с 1 по 8 февраля говорит Марс, который активизирует ваш знак. Однако кто-то из ближайшего окружения может заболеть. Вместо того чтобы давать советы по лечению, уговорите родственника посетить врача.

Ваше самочувствие будет зависеть от того, с кем вы общаетесь в период с 10 по 19 февраля, подсказывают лунные узлы, влияющие на ваш знак. Избегайте пессимистов и постарайтесь попасть в общество оптимистов. Чем позитивнее вы будете смотреть на мир, тем меньше риск заболеть. И, даже если простудитесь, не унывайте. Тогда заболевание пройдет быстро и почти незаметно.

Проблемы с пищеварительной системой возможны в период с 20 по 28 февраля, который пройдет под влиянием Юпитера. Причем они будут обусловлены не вашим питанием, а вашим психологическим состоянием. Расстройство желудка может произойти на фоне серьезного конфликта, участия в ответственном мероприятии и т.д., Поэтому попав в стрессовую ситуацию, не пренебрегайте успокоительными средствами.

Водолей

Везение смелым! Риск и смелость оправданы, если есть к чему стремиться. Поддержка со стороны звездных светил поможет Водолеям в феврале осуществить самые смелые начинания, но к серьезным шагам следует готовиться заранее. Смещение акцентов в деловой сфере угрожает личной жизни отсутствием должного внимания, поэтому здесь есть смысл положиться на родных и близких.

Благоприятные дни в феврале 2024: 10, 11, 20, 21.

Неблагоприятные дни: 15, 16.

Что ждет Водолеев в феврале 2024 года

Первое впечатление обманчиво, о чем в период с 1 по 8 февраля напоминает ваш знак Черная Луна. Прежде чем довериться новому знакомому, постарайтесь узнать о нем как можно больше, в том числе расспросив ваших общих друзей, если они у вас есть.

Вторая декада Луны-удачный период, когда на вашей стороне окажется сразу несколько планет. Вас ждет много интересных событий и встреч. К любой задаче в указанные дни подходите творчески. Чем креативнее вы будете, тем скорее все решите. Однако не агитируйте других последовать вашему примеру, им может навредить такой совет.

Полагайтесь только на себя, не ждите, что другие придут вам на помощь в период с 19 по 28 февраля. И родственники, и друзья будут заняты решением своих проблем и им будет явно не до вас.

Самостоятельно вам может быть трудно, но если проявите упорство, не сдадитесь, то преодолеете все препятствия, что подтверждает Сатурн, который влияет на ваш знак. 19 или 20 февраля посмотрите мотивирующие фильмы или ролики для поднятия духа, к чему побуждает ночное светило.

Любовный гороскоп

Первая неделя февраля, с 1 до 7 числа, потенциал как одиноких, так и семейных Водолеев будет сильно смещен в сторону от задач личной жизни. Семейные представители этого знака могут почувствовать даже охлаждение в супружеских отношениях. Это обусловлено месячным воздействием.

Свободным Водолеям есть смысл прибегнуть к самоанализу, а семейным как раз наоборот - проявить умение находить компромиссы в общении с близкими людьми. Не следует принимать радикальных решений, особенно если они продиктованы чрезмерной раздражительностью.

С 14 февраля на подвижную натуру Водолея повлияет Меркурий, который придет в ваше созвездие, одиноким выпадет возможность стартовать к новым знакомствам. Однако следует знать заранее, что Меркурий способен в любой момент повернуть мир самым неожиданным боком. Роман может оказаться и краткосрочным.

Водолеям, чьи отношения с партнером еще не приобрели официального статуса, февраль не рекомендует спешить с браком. Пусть ваши чувства сначала преодолеют вероятную турбулентность.

Деньги и карьера

С 1 февраля Солнце осуществляет транзит через Водолея, заряжая представителей этого знака энергией и подстегивая к творческим дерзаниям. Лишь в конце месяца оно перейдет в созвездие Рыб, а к тому времени есть силы и возможности для многих важных свершений. Смелости хватит даже на кардинальные перемены. Проявляйте настойчивость, не скрывайте лидерских качеств, и вы получите поддержку руководства. Если вы решили, что возможности карьерного роста появятся на другой работе, то переходите туда, где видите больше перспектив.

С 14 февраля вы получите поддержку Меркурия. Водолеи, занятые в коммерции, нарастят обороты и найдут много новых полезных связей.

18 февраля Уран, который управляет Водолеями, образует секстиль с Юпитером, благодаря чему повысится эмоциональная восприимчивость к окружающей среде. Перенапряжение от большого количества дел и переживаний можно снять, устроив себе полноценные выходные 19 и 20 числа. Влияние Юпитера будет сказываться до конца февраля, а квадрат Урана с Меркурием, приходящийся на последние числа месяца, говорит о возможности назревших производственных конфликтов. Избежать их помогут последние выходные февраля.

Здоровье

Дневное светило, активирующее ваш знак в период с 1 по 12 февраля, сулит вам прекрасное самочувствие. Более того, вам удастся раскрыть потенциальные возможности своего организма, что поможет преодолеть хронический недуг.

Чувство усталости с 13 по 20 февраля будет обусловлено неблагоприятным воздействием Урана на ваш знак. Не воспринимайте это как проявление скрытой болезни. Вам нужно хорошенько отдохнуть. Восстановить, энергию удастся с помощью полноценного сна, а также различных оздоровительных практик. 19 или 20 февраля вам рекомендуется проводить больше времени на открытом воздухе.

В период с 21 по 28 февраля вам будет полезно есть шоколад, подсказывает Юпитер. Не бойтесь набрать лишние килограммы. Даже если это произойдет, вы их быстро сбросите.

Особенно мрачным ваше настроение может быть 21 и 22 февраля, когда ночное светило активизирует недружественный знак Скорпиона. В эти дни, помимо шоколада, вам следует провести расслабляющий сеанс ароматерапии.

Рыбы

Будьте внимательнее к мелочам! В целом февраль будет благоприятным для Рыб, если вы вовремя разберетесь с несущественными на первый взгляд мелочами. Не стоит пускать судьбу на самотек, чтобы на своем опыте убедиться в правоте пословицы: "дьявол кроется в деталях".

Благоприятные дни в феврале 2024: 12, 13, 22, 23.

Неблагоприятные дни: 17, 18.

Что ждет Рыб в феврале 2024 года

Не сидите сложа руки в период с 1 по 10 февраля. Марс, образующий благоприятный аспект к вашему знаку, призывает проявить решительность и смелость. Причем вам вовсе не обязательно обдумывать каждый свой шаг. Напротив, действуйте импульсивно. Как ни странно, именно такая стратегия приведет вас к долгожданному успеху.

Настроиться на позитивный лад в период с 11 по 20 февраля призывает Венера, которая благоприятно влияет на вас. Ищите хорошее во всем, что с вами происходит. Вам ни в коем случае нельзя возвращаться назад, копаться в прошлом, иначе вы погрязнете в негативных воспоминаниях, потеряете мотивацию и окажетесь полностью дезориентированными.

13 и 14 февраля можно совершать любые крупные покупки. Вы удачно выберете вещи, а потому не бойтесь, что потратите деньги впустую, о чем говорит гармонично расположенная Луна.

Занимая жесткую позицию, приготовьтесь к активному сопротивлению со стороны других, по крайней мере, в конце месяца, когда будет сильное влияние Плутона на ваш знак зодиака. Не ждите, что оппоненты покажутся под вашим натиском, а потому вам необходимо благоразумно рассуждать и вести себя деликатнее. Ищите компромиссы, и вы найдете решение, которое одинаково устроит все вражеские стороны.

Любовный гороскоп

Одинокие Рыбы в феврале имеют высокие шансы на получение интересных знакомств. Особой привлекательности рыбы достигнут к 11 числу, когда начнет сказываться влияние Венеры. Ее проход через Козерога и взаимное расположение с Сатурном свидетельствуют о том, что любовь заждалась вас в привычном, давно сложившемся кругу общения, но по досадной случайности до сих пор вы его не заметили.

Те рыбы, у которых есть пара, венерианское влияние в те же дни, с 11 по 20 февраля, может привести к конфликтам с партнером на почве ревности.

Основанием для упреков станет желание Рыб проводить больше времени в общении с друзьями. Старайтесь направить личные мотивы вашей половинки в мирное русло. Склонность Рыб к тонкой дипломатии повышает вероятность положительного разрешения амурных недоразумений.

Умение договариваться пригодится и семейным Рыбам. С 21 февраля усилится влияние Плутона. Способность к компромиссам станет залогом успеха в отношениях с близкими.

Деньги и карьера

Февраль не особенно подходит и для больших замыслов. Во всяком случае, к его середине Рыбам не следует начинать новые проекты. Интерес к ним угаснет с 9 числа, из-за месячного влияния, а нет ничего печальнее, чем незавершенное начинание. Зато благодаря удачному расположению Марса и активному Меркурию есть смысл завершить кучу дел, накопившихся за предыдущее время. Обе эти планеты будут сопровождать Рыб с 1 февраля и до середины месяца, давая возможность упорядочить прежние начинания, закрыть долги, исправить недостатки.

Внимательно отнеситесь к предоставленной возможности выполнить то, что висело на вас тягостными хвостами. Иначе в период с 14 числа, и до 17-го, старые скелеты могут "посыпаться из шкафа".

Найдутся люди, готовые извлечь из этого пользу, а руководство попытается возложить на вас ответственность за прежние грехи.

Начиная с 21 февраля, с перемещением Солнца в первый дом рабочая ситуация изменится. Могут открыться перспективы, поступят заманчивые предложения, а внутренняя духовная сила приведет Рыб к штурму грандиозных высот. Последняя декада февраля выгодна для глобальных улучшений.

Здоровье

Посвятите профилактике заболеваний органов дыхания начало февраля, что советует вашему знаку Меркурий. Для этого чаще проветривайте помещение и больше гуляйте.

Повышенное чувство тревоги в период с 9 по 17 февраля будет обусловлено неблагоприятным влиянием Черной Луны на ваш знак зодиака. Причем понять причину своего напряженного состояния вам вряд ли удастся. Для расслабления занимайтесь медитациями. Если не умеете, то по крайней мере слушайте спокойные музыкальные композиции. Вам также могут помочь занятия аутотренингом. А 12 или 13 февраля посетите массажный салон или парикмахерскую, там вы сможете абстрагироваться от всех проблем, угнетающих вас.

Ожидайте прилив энергии в период с 19 по 28 февраля, когда дневное светило окажется в вашем знаке. В указанные дни вы будете чувствовать себя просто прекрасно. Однако 24 и 25 февраля возможны непродолжительные боли в ногах, о чем предупреждает Луна. Для их снятия используйте специальные мази.