Декабрь будет завершающим месяцем в этом году.

Астролог Влад Росс эксклюзивно для УНИАН рассказал, что каждому знаку Зодиака нужно успеть сделать перед Новым 2024 годом.

Овен

Овну нужно успеть влюбиться и доделать все, что связано с творчеством. А вот от депрессии и ипохондрии вам нужно избавиться.

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Телец

В первую очередь Тельцам стоит избавиться от старых вещей в доме. А затем вам нужно успеть рискнуть. Вы можете прыгнуть с парашютом, покорить вершину...

Близнецы

Близнецам я бы рекомендовал завершить важные дела. Если вы хотели подать на развод, но еще не сделали этого, то самое время вернуться к этому вопросу. Также вам стоит избавиться от старого велосипеда, коньков, автомобиля, потому что все старые средства перемещения могут быть опасными.

Рак

Если Раки не успели уволиться, то самое время уже покончить с ненавистным местом работы. А если вы до сих пор не нашли новую работу, то активнее этим займитесь. Также вам стоит избавиться от каких-то официальных бумаг, которые могут вас компроментировать. Если у вас есть любовница или любовник, то скройте переписку в телефоне, потому что ваш партнер может ее обнаружить.

Лев

Львам астролог рекомендует уделить время личной жизни и больше заниматься сексом, а также им стоит избавиться от финансовых зависимостей.

Дева

Девам стоит задуматься о продаже или покупке недвижимости. Также благоприятным будет ремонт. Кроме того, перед Новым годом вам нужно избавиться от лишнего веса, поэтому благоприятными будут диеты.

Весы

Весы могут купить автомобиль до конца декабря, однако вместе с таким успехом вы можете столкнуться и с недоброжелателями. Найдите в своем окружении предателей и избавьтесь от них.

Скорпион

Скорпионы могут выиграть в казино или лотерею. Кроме того, вы можете удачно инвестировать. А вот от старых планов и проектов вам нужно успеть избавиться. Лучше сконцентрируйтесь на чем-то новом.

Стрелец

Если Стрелец не успел заняться спортом, то успейте записаться в зал. Что касается работы, то вам стоит создать свой бизнес, чтобы перестать работать на кого-то. Также ограничьте связи с властями.

Козерог

Козерогам стоит заняться оккультизмом. Мистика, обращения к астрологам, психологам будут удачными. Кроме того, вам стоит вернуться в Украину, если вы последнее время живете за границей.

Водолей

Водолеи могут войти в какой-то новый коллектив и завести друзей. При этом воздержитесь от рисков. Благоприятными будут перемены в личной жизни. Вам стоит избавиться от сексуального партнера, потому что впереди вас ждет только лучшее.

Рыбы

Если Рыбы не успели стать начальниками, то сейчас им стоит сделать акцент на карьере и добиться успехов до Нового года. К слову, Рыбы могут разорвать отношения с супругами.

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