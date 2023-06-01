Месяц будет непростой, однако почти всем удастся преодолеть все препятствия.

Астролог Наталья Власенко составила гороскоп на июнь для всех знаков Зодиака. Каким первый месяц лета будет именно для вас - читайте дальше.

Овен

В июне для вас станет актуальным вопрос денег, материальных ресурсов. Возможны дополнительные доходы в семье или наоборот расходы на семью, дом, быт. Возможны ремонты в доме или транспортных средств. Может замечаться психологическое напряжение. Ссоры в семье могут стать актуальными. Уделите время своему здоровью и анализу затрат. Могут быть короткие поездки.

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Телец

К вам будет приковано внимание - вы будто в центре событий, или проявляете лидерские качества. В этом месяце придется прилагать немало усилий, чтобы был результат. Могут быть важные события у партнера или в отношениях. Чувство изоляции может сохраняться, ссоры с друзьями, короткие поездки. Во второй половине месяца больше общайтесь и контролируйте эмоции и слова.

Близнецы

Актуальные темы здоровья, обязанностей, рутины, работы или наоборот отпуска. Вы можете чувствовать себя как на американских горках. Могут становиться вопросы денег, расходов, дополнительных заработков. Вы звезда месяца, но часто можете чувствовать себя одинокими. Активность в секторе заработков, новые коллективы, встречи с друзьями.

Рак

Этот месяц принесет вам активность, отстаивание себя. Включайте силу воли, не ленитесь. Захочется как-то стать лучше, возможно прикупить что-то себе или заняться спортом. Отношения могут быть очень важны в этом месяце как на работе, так и со второй половинкой. Могут быть недоразумения с друзьями, коллегами, родственниками.

Лев

Месяц концентрирует ваше внимание на карьере и самореализации. В основном в июне вы можете чувствовать усталость, не хватает энергии на восстановление сил. Могут быть тайны в отношениях или же наоборот страсть. Будьте внимательны к советам начальников, учителей, авторитетов.

Дева

Начало июня будет стрессовым для вас, ведь вы концентрируетесь на вопросах жизни и смерти. Может быть взаимодействие с этими темами или большими суммами денег. Вероятны поездки, новые знания, прорыв в работе. Фортуна на вашей стороне с 8 июня. В работе вас ждет важное изменение, но после приложения усилий.

Весы

Работа выходит на первый план в июне. Уделите время своей реализации, стартапам, проектам. У партнера может меняться доход, или же вы взаимодействуете или считаете деньги для крупных расходов. Можете переживать определенный дискомфорт, нервозность. Вопросы смерти или перерождения могут быть актуальны, анализируйте, как выйти из кризиса с плюсом.

Скорпион

В этом месяце ваша активность зависит от эмоционального состояния. Может быть повышение квалификации, обучение, поездки. Заботьтесь о своем здоровье, не пренебрегайте звоночками в теле. Также возможны новые знакомства, переписки, бурное обсуждение чего-то с партнером.

Стрелец

Вам захочется хорошо провести время, но скорее всего не получится. В июне у вас много напряжений в разных сферах вашей жизни. Будьте максимально предусмотрительны, интуиция может вас спасти от проблем, которые будут рядом. Возможны неожиданные ситуации, поэтому берегите себя. Также возможна страсть, сексуальность, тайные встречи.

Козерог

Июнь может принести романтику, вдохновение что-то делать, концентрация на детях и проектах. В отношениях возможны конфликты, особенно на эмоциях, держите себя в руках, потому что вам будет казаться, что все вас провоцируют. Разбирайтесь со своим партнером, с отношениями. У одиноких Козерогов возможны знакомства.

Водолей

Обучение, перестановки дома, ремонты, возможны поездки домой. Важно балансировать между домом и работой. В работе может быть повышение или чувство удовлетворения собой. Актуальна тема конфликтов, конкуренции, проблем, с которыми вы сталкиваетесь, но со всем вы достойно справитесь, так что сильно не переживайте. Возможные проблемы со здоровьем. Также будьте осторожны, потому что возможны неожиданные ситуации.

Рыбы

Любовь, романтика, активный отдых, развлечения в июне становятся актуальными. Могут быть короткие поездки, продажи или покупки. Также дети вызывают тревогу, вы склонны срываться на них. Встают вопросы квалификации, творчества, обучения.

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